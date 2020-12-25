Ak Partili yönetim kurulu üyesi koronaya yenik düştü
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Ak Partili yönetim kurulu üyesi koronaya yenik düştü

25.12.2020 12:53 | Son Güncelleme: 25.12.2020 12:57
Ak Partili yönetim kurulu üyesi koronaya yenik düştü

Ak Parti Bodrum İlçe Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Akbaba, koronavirüs nedeniyle yaşamını kaybetti.

Ak Parti Bodrum İlçe Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Akbaba, koronavirüs nedeniyle yaşamını kaybetti.

Bodrum'da denizcilik sektöründe faaliyet gösteren, yine uzun yıllardan beri Bodrum Ak Parti'de siyaset yapan, Bodrum yerel siyasetinin sevilen isimlerinden Mehmet Akbaba, yakalandığı korona virüs hastalığından kurtulamadı. 2 hafta önce rahatsızlanması ve Kovid-19 test sonuçları pozitif çıkması üzerine Bodrum Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan, durumunun kötüleşmesi üzerine geçen Cumartesi gününden beri de tedavisi yoğun bakım ünitesinde devam edilen Akbaba, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşama veda etti.

58 yaşında hayata veda eden Mehmet Akbaba, evli ve 2 çocuk babasıydı. Merhum Mehmet Akbaba, çalışkanlığı ve nezaketiyle Bodrum sosyal hayatının sevilen isimlerinden biriydi. - MUĞLA

Ak Partili yönetim kurulu üyesi koronaya yenik düştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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