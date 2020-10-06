AK partili Vural'dan TBMM yolunda Yörük Çadırı ziyareti
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AK partili Vural'dan TBMM yolunda Yörük Çadırı ziyareti

06.10.2020 15:52 | Son Güncelleme: 06.10.2020 16:13
AK partili Vural'dan TBMM yolunda Yörük Çadırı ziyareti

AK Parti Antalya Milletvekili Dr. Tuba Vural Çokal, meclis çalışmaları için Ankara'ya giderken molalarını Torosların zirvesindeki Yörük çadırlarını ziyaret ederek veriyor.

AK Parti Antalya Milletvekili Dr. Tuba Vural Çokal, meclis çalışmaları için Ankara'ya giderken molalarını Torosların zirvesindeki Yörük çadırlarını ziyaret ederek veriyor.

Yörükleri çadırlarını tek tek gezerek çat kapı misafiri olan Milletvekili Dr. Tuba Vural Çokal özellikle kadınlarla uzun uzun sohbet etti, çocuklarla oyunlar oynadı. Çokal, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarda, "Atatürk, 'Toros Dağları'na bakınız, eğer orada bir tek Yörük çadırı görürseniz ve o çadırda bir duman tütüyorsa, şunu çok iyi biliniz ki bu dünyada hiçbir güç ve kuvvet asla bizi yenemez' demişti. Biz de bu gün Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bağımsızlığımızın sembolü, Türk Milletinin ruhu olarak gördüğü Toroslardaki Yörük Çadırlarında misafir olduk. Binlerce yıllık Türk töresine göre karşılandık ve Anadolu'nun dört bir tarafına yayılan sevgi ile ağırlandık. Uzun uzun sohbet ettik. Bu çadırlarda duman tüttükçe bu milletin sırtı yere gelmeyecektir. Biz de bu dumanın ilelebet tütmeye devam etmesi için durmayacak, dinlemeyecek çalışacağız" dedi.

Gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren Dr. Tuba Vural Çokal "Gittiğimiz her çadır da bizi büyük bir sevgiyle karşılayan, ağırlayan, gönülden tebessümlerle TBMM Çalışmalarımız için gittiğimiz Ankara'ya uğurlayan hemşerilerime teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ANTALYA

AK partili Vural'dan TBMM yolunda Yörük Çadırı ziyareti
AK partili Vural'dan TBMM yolunda Yörük Çadırı ziyareti
AK partili Vural'dan TBMM yolunda Yörük Çadırı ziyareti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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