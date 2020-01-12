AK Partili vekillerden kan bağışına destek

12.01.2020 19:46 | Son Güncelleme: 12.01.2020 19:51

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, İl Başkanı Yunus Tever, Sakarya Gazeteciler Cemiyeti (SGC) işbirliği ile Demokrasi Meydanı'nda açılan Kızılay Kan Bağış kampanyasına destek verdiler.



Demokrasi Meydanı'nda Cumartesi günü başlayan ve dünde devam eden kan bağış kampanyasına AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'un yanında Çiğdem Erdoğan Atabek, İl Başkanı Yunus Tever, gazetemiz İmtiyaz Sahibi Turan Kalfa' da destek verdi. Yavuz, bir ünite kanın bir hayat kurtardığını belirterek, "Bu kutsal bir görevdir. Verdiğiniz her damla kanın bir hayat kurtardığını unutmayın. Sağlıklı herkesi bu kutsal görevi yerine getirmeye davet ediyorum. Kampanyaya öncülük eden Sakarya Gazeteciler Cemiyeti'ne de teşekkür ediyorum" dedi.



SGC Başkanı Sezai Matur, kan bağışı kampanyasına destek veren Yavuz, Atabek, Tever ve beraberindeki partililere teşekkür etti. - SAKARYA

Kaynak: İHA