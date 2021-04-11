AK Partili vekillerden İstanbul çıkartması
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AK Partili vekillerden İstanbul çıkartması

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
AK Partili vekillerden İstanbul çıkartması

Sivas AK Parti Milletvekilleri, İstanbul AK Parti il başkanı ve Sivaslı ilçe başkanlarını ziyaret ettiler.

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Sivas AK Parti Milletvekilleri, İstanbul AK Parti il başkanı ve Sivaslı ilçe başkanlarını ziyaret ettiler.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, AK Parti Sivas Milletvekili Mehmet Habib Soluk, AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci ve AK Parti Sivas İl Başkanı Hakan Aksu, 7. Olağan Kongre süreci sonrasında İstanbul'da göreve gelen Sivaslı İlçe Başkanları ile İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

AK Parti Ataşehir İlçe Başkanı İsmail Erdem, AK Parti Ümraniye İlçe Başkanı Mahmut Eminmollaoğlu, AK Parti Sarıyer İlçe Başkanı Halil İbrahim Kurşun, AK Parti Beşiktaş İlçe Başkanı Yıldırım Turan, AK Parti Bahçelievler İlçe Başkanı Fatih Tuna, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin ve son olarak AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ile İl Başkan Vekili Adem Yıldırım'ı ziyaret eden heyet, 7. Olağan Kongre sonrası göreve gelen İlçe başkanlarına ve İstanbul İl Başkanına başarılar diledi.

Sivaslı İlçe Başkanlarını ziyaret eden heyet, ilçe başkanlarına başarılar diledikten sonra Sivas üzerine görüşmeler gerçekleştirildi. En fazla Sivaslı'nın yaşadığı İstanbul'da Sivaslı ilçe başkanlarının görev almasının Sivaslı hemşerilerimiz açısında verimli olacağına vurgu yapıldı. Son olarak İstanbul İl Başkanlığı görevine seçilen Osman Nuri Kabaktepe ve İl Başkan Vekili Hemşerimiz Adem Yıldırım'ı ziyaret eden AK Parti Heyeti Sivas üzerine istişarelerde bulundu. - SİVAS

AK Partili vekillerden İstanbul çıkartması
AK Partili vekillerden İstanbul çıkartması
AK Partili vekillerden İstanbul çıkartması
AK Partili vekillerden İstanbul çıkartması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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