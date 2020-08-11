AK Partili vekiller muhtarlarla buluştu
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AK Partili vekiller muhtarlarla buluştu

Toplantı salonunda muhtarlardan görüntü AK Parti Söke İlçe Başkanı Sibel Menderes'in açıklaması AK Parti Aydın Milletvekili Ömer Özmen'in açıklaması Muhtarların talepleri AYDIN - AK Parti Aydın Milletvekilleri Mustafa Savaş, Rıza Posacı, Bekir Kuvvet Erim ve Metin Yavuz, Söke'de muhtarlarla...

11.08.2020 17:38 | Son Güncelleme: 11.08.2020 17:43

Toplantı salonunda muhtarlardan görüntü

AK Parti Söke İlçe Başkanı Sibel Menderes'in açıklaması

AK Parti Aydın Milletvekili Ömer Özmen'in açıklaması

Muhtarların talepleri AYDIN - AK Parti Aydın Milletvekilleri Mustafa Savaş, Rıza Posacı, Bekir Kuvvet Erim ve Metin Yavuz, Söke'de muhtarlarla bir araya geldi. Söke Öğretmenevi salonunda düzenlenen toplantıya 33 mahalle muhtarının yanı sıra AK Parti İl Başkanı Ömer Özmen, Söke İlçe Başkanı Sibel Menderes ve İl Kadın Kolları Başkanı Duygu Göğde de katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan AK Parti Söke İlçe Başkanı Sibel Menderes, parti olarak başlattıkları gönül seferberliği programı kapsamında çözüm odaklı çalışmalarda bulunmak üzere muhtarlarla bir araya geldiklerini söyledi. AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen de devleti milletle kaynaştırmak amacıyla düzenledikleri toplantıda, 4 milletvekili ve icracı kurumların daire müdürlerini muhtarlarla buluşturduklarını kaydetti.Toplantıda söz alan bazı muhtarlar, mahalleleri ile ilgili sorunları ve taleplerini ilettiler.Muhtarları tek tek dinleyen milletvekilleri ve daire müdürleri, muhtarların taleplerinin değerlendirileceğini belirttiler.

AK Partili vekiller muhtarlarla buluştu

Kaynak: AA

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