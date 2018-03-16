Ak Partili Vekiller Muhtarlarla Bir Araya Geldi

AK Parti Mardin Milletvekilleri Orhan Miroğlu ve Ceyda Bölünmez Çankırı, Kızıltepe ilçesindeki muhtarlarla bir araya geldi. Miroğlu, kapılarının her zaman muhtarlara açık olduğunu belirtti.

AK Parti Mardin Milletvekilleri Orhan Miroğlu ve Ceyda Bölünmez Çankırı, çeşitli ziyaretlerde bulunmak amacıyla Kızıltepe ilçesine geldi. Esnaf ziyaretlerinde bulunan vekiller, daha sonra, muhtarlarla bir araya geldi. Muhtarlar ofisinde düzenlenen toplantıda konuşan Miroğlu, kapılarının her zaman muhtarlara açık olduğunu belirtti. Miroğlu, "Muhtarlık müessesesi devlet ve halk arasında ve siyaset kurumu ile halk arasında en önemli statü durumundadır. Muhtarlarımız cumhurbaşkanımız ile bir araya geliyor. Bu model Türkiye'nin alışkın olduğu bir durum değildir. Dolayısıyla bizde vekilleriniz olarak sizinle olmak istiyoruz" dedi.

Kızıltepe'nin stratejik ve önemli bir ilçe olduğunu aktaran Miroğlu, "Kızıltepe bizim için ayrı bir yerde duruyor. Çünkü Kızıltepe hem ekonomisiyle hem de siyasi yapısı ve geçmişteki siyasi tercihleriyle Mardin'in en gözde ilçelerinden biridir. Çok kalabalık ve ilgiye muhtaç bir şehirdir. Şehirleşme konusunda geçmişte yaşanılanlardan dolayı çok kötü tecrübeler yaşamıştır" diye konuştu.

Bölgede yeni bir inşa sürecine girdikleri vurgulayan Miroğlu, şunları kaydetti:

"Bizim AK Parti olarak bölgede yapmak isteğimiz yeni bir inşadır. Bu inşa hani yol yapmak, asfalt yollar döşemek, taziye evi, alt yapı işte suyu olmayan yerlere götürmek değil sadece. Bu ihtiyaç duyduğumuz barış ortamının o kardeşleşmeyi yapmaktır banan göre. Bunlar 3-5 yıl içerisinde yapılacak. Çok şükür yanı başımızda bu kadar savaşlar olurken Türkiye'de hepimiz şeffaf bir biçimde bütçemiz ne kadar, bölgemize ayrılan miktar ne kadardır, Kızıltepe'nin payına düşen nedir bunları hepimiz biliyoruz. Bu yeni dönemde bir biriyle merhabayı esirgeyen, elini bile uzatmayan insanların sıcak ilgisiyle karşılaşıyoruz. Yani artık insanlar o küskünlükleri, o katı ideolojik tavırları bence bugün geride bıraktı. Çünkü o bize çok zarar verdi. O zararları tekrar yaşamak istemiyoruz. Bir daha şiddeti ve terörü ön güren siyasetleri anlayış gösteren siyasi anlayışlara karşıyız." - MARDİN