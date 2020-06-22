AK Partili vekiller Değirmencik Köprüsü'nde incelemelerde bulundu AK Parti Karabük Milletvekilleri Niyazi Güneş ve Cumhur Ünal, Safranbolu Değirmencik Köyü'nü ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

AK Parti Karabük Milletvekilleri Niyazi Güneş ve Cumhur Ünal, Safranbolu Değirmencik Köyü'nü ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

AK Parti Karabük Milletvekilleri Niyazi Güneş ve Cumhur Ünal, Safranbolu İl Genel Meclis Üyeleri ve Parti temsilcileri ile birlikte Safranbolu ve Eflani ilçelerinden 16 köyü ilgilendiren ve yapımı 1970'li yıllara dayanan Değirmencik Köprüsü'nde bir takım inceleme gerçekleştirdi. Güneş ve Ünal köprü incelemesi sonrası ortak yaptıkları değerlendirmede, köprünün zamanla mukavemetini yitirdiğini ve şu anki şartlarda hizmet vermesinin zorlaştığını dile getirdi.

Köprünün 2020 yılı içerisinde tamamlanacağı müjdesini veren vekiller köprünün mevcut halinin ağır tonajlı ve geniş araçların geçişine izin vermediğini yeni bir köprü yapmanın gerekli olduğunu ve bu konuda Karabük Özel

İdaresi'nin gerekli çalışmalarını başlattığını açıklayarak, köprünün tamamlanması ile birlikte Safranbolu ve Eflani ilçelerinden 16 köyün ulaşımına rahatlık getireceğini de belirttiler. - KARABÜK

Kaynak: İHA