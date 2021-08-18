AK Partili vekilden tepki çeken paylaşım! Eleştiri bombardımanına tutulunca silmek zorunda kaldı

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AK Parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel ABD Büyükelçiliği'nin açıklamasına tepki gösteren vatandaşlar hakkında ilginç bir paylaşıma imza attı. Özel, gelen tepkilerin ardından paylaşımını silmek zorunda kaldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Joe Biden ile Afgan mülteciler konusunda anlaşma sağladığı yönündeki iddialara ilişkin ABD Büyükelçiliği bir açıklama yaptı. Açıklamada, "ABD Büyükelçiliği, Başkan Biden ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında Afgan mülteciler ya da göçmenler konusunda bir "anlaşma" veya "pazarlık" yapıldığına dair iddiaların tamamen temelsiz olduğunu belirtmek ister" ifadelerine yer verildi.

ELEŞTİRENLERİ "KASİYER ADAYI" OLARAK TANIMLADI

Bu açıklamanın yalan olduğuna dair gelen eleştirilere kızan AK Parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşıma imza atıp eleştiride bulunanları "McDonalds kasiyer adayları" olarak tanımladı.

İşte AK Partili Özel'in o paylaşımı;

ELEŞTİRİ GELİNCE SİLDİ

Özel, sosyal medyada eleştiri oklarının hedefi haline gelen paylaşımını bir süre sonra silmek zorunda kaldı.