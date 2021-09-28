AK Partili vekilden Arınç'a isim vermeden sert eleştiri: Dindarlar ülkesine midesinden değil, gönülden bağlıdır

AK Parti Kocaeli Teşkilatı'nın Kocaeli Kongre Merkezi'nde yapılan 107. Danışma Meclisi'nde konuşan AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, isim vermeden TBMM eski Başkanı Bülent Arınç'a göndermede bulundu.

"CEBİNDEN ÇIKAN PARAYA BAKAR"

Bülent Arınç, geçen hafta katıldığı TV5'te katıldığı bir programda, "Bakın siyasetten kalan bir tecrübemi söyleyeyim. Bizim dindar insanlarımızın bile tamamen tersine döneceğini bir gün göreceksiniz. Çünkü onlar dini böyle hamaset kokulu konuşmaların yanında cebine giren ve cebinden çıkan paraya bakar. Eğer onda bir eksilme görüyorsa din, iman, vatan, millet bunlar bir kenarda durur onlara saygısını eksik etmez ama değer yargıları tamamen değişebilir" diye konuştu.

"DİNDARLARIN GAZABINDAN KORKMAK LAZIM"

Konuyla ilgili yaşadığı bir anısını da anlatan Arınç, "88 yılında ilk defa hacca gidiyordum. Bütün kafilemiz havalimanına geldi. Dediler ki "Vizelerin bir kısmı yetişmedi sizi bir gün veya en fazla iki gün İstanbul'da misafir edeceğiz. Ben eşimle beraber anlayışla karşıladım ama kafiledeki insanlar o kadar büyük tepki gösterdiler ki ağızlarından küfürler çıkmaya başladı. 'Siz ne yapıyorsunuz' dedim. 'Ben anlamam nasıl vizeler gelmemiş, neden ertelenmiş, bizi mi kandırdılar?' Ondan sonra korktum ve dedim ki 'Eyvah, dindarların gazabından korkmak lazım' işlerine gelmeyen bir şeyle karşılaştıkları zaman ne aslandı ne kaplandı hiç birisini dinlemez bu insanlar" ifadelerini kullandı.

''DİNDARLAR ÜLKESİNE MİDESİNDEN DEĞİL, GÖNÜLDEN BAĞLIDIR''

Arınç'ın bu açıklamasına AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Danışma Meclisi kürsüsünden bugün tepki gösterdi.

İsim vermeden Arınç'a yüklenen Katırcıoğlu, "Bugünlerde bir umutsuzluk tablosu, bir karanlık tablo, motivasyon düşürmeye yönelik her taraftan söylemler var. Bunlardan birisi de belki, bunu çok önemsiyorum ağırıma gidiyor. Diyor ki birisi çıkıp 'dindarlar, cebine giren ve çıkan paraya göre siyasi tercihlerini belirleyecek' diyor. Bunu söyleme cüreti gösteriyor. Ben de buradan huzurlarınızda diyorum ki dindarlar; yani milletimiz davasına, ülkesine midesinden değil gönülden bağlıdır." ifadelerini kullandı.

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