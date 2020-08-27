AK Partili Savaş ve Erim ATB'yi ziyaret etti
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AK Partili Savaş ve Erim ATB'yi ziyaret etti

AK Parti Aydın Milletvekilleri Mustafa Savaş ve Bekir Kuvvet Erim, Aydın Ticaret Borsası'nı ziyaret etti.

AK Partili Savaş ve Erim ATB'yi ziyaret etti
27.08.2020 09:16 | Son Güncelleme: 27.08.2020 09:19

AK Parti Aydın Milletvekilleri Mustafa Savaş ve Bekir Kuvvet Erim, Aydın Ticaret Borsası'nı ziyaret etti.

AK Parti Aydın Milletvekilleri Mustafa Savaş ve Bekir Kuvvet Erim'e Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Nazilli Ticaret Borsası Meclis Başkanı Yaşar Oğuz Baysal ve GEKA Aydın Sorumlusu Armağan Aydın'ın eşlik ettiği ziyarette; Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı Ahmet Bahri Erdel, Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Ülgen ve Genel Sekreter Neslihan Duymaz, heyeti karşıladı.

Aydın Ticaret Borsası'nın son dönemde yapmış olduğu çalışmaların, yenilikçi ileriye dönük projelerin konuşulduğu toplantıda karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

Aydın Ticaret Borsası başvurusunda Aydın Sanayi Odası, Aydın Ticaret Odası, Söke Ticaret Borsası ve Efeler Ziraat Odası ortaklığıyla Güney Ege Kalkınma Ajansı güdümlü proje desteği kapsamında desteklenen Yenilenebilir Enerji Kaynaklı Soğuk Hava Deposu'nun son durumu hakkında görüşüldü.

Toplantının ardından yerinde incelemeler yapmak üzere Aydın Yenilenebilir Enerji Kaynaklı Soğuk Hava Deposu ziyaret edildi. İncelemeler sırasında Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, soğuk hava deposunun tamamlanmak üzere olduğunu, sağlayacak olduğu çözümlerle de bölgemiz ekonomisi açısından da fayda getireceğini belirtti.

Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı Ahmet Bahri Erdel ise gönüllülük esaslı yapılan bu proje ile hasat edilen ürünlerin sağlıklı ve uygun koşullarda saklanması ticari anlamda tüccarlarımıza da fayda sağlayacağını ifade etti.

İncelemeleri yerinde gözlemleyen AK Parti Milletvekilleri Mustafa Savaş, Bekir Kuvvet Erim ve beraberindeki heyet Aydın Ticaret Borsası'na yapmış olduğu çalışmalardan dolayı tebrik etti. - AYDIN

Kaynak: İHA

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