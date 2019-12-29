: AK Partili Saraç'ın sosyal medyadan yaptığı anketten Mansur Yavaş'a destek çıktı

29.12.2019 13:24 | Son Güncelleme: 29.12.2019 13:56

AK Parti Sakarya milletvekili adayı Cihan Saraç, iş insanı Sinan Aygün'ün Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la ilgili gündeme getirdiği iddialara yönelik Twitter hesabında anket düzenledi. Saraç'ın anketinden yüzde 88.6 oranında Mansur Yavaş'a destek çıktı.

Cihan Saraç

YÜZDE 88.6 EVET

Saraç, 'ankaraanket' hastagiyle "Sinan Aygün'ün Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkındaki iddiaları dehşet verici. Mansur Yavaş'ın Ankara'ya hizmet edeceğini düşünüyor musunuz?" sorusunu yöneltti. Bu soruya yüzde 88.6 oranında 'Evet' cevabı verilirken, yüzde 11.4 aksi yönde görüş bildirildi.

"REİSTEN FENA FIRÇA YİYECEKSİN!"

Twitter kullanıcıları, Saraç'ı eleştiri yağmuruna tuttu. "Kafasına göre takılsa da olur. Oyum @mansuryavas06'a siz belediyelerden uzak olun yeter" yorumunun yanı sıra, "Adam gibi adam Mansur Yavaş. Sen bu anketi de sileceksin. Reisten fena fırça yiyeceksin… Artık @Akparti mv adayı olma şansın da kalmadı" gibi yorumlar da geldi.

CHP'DE RÜŞVET TARTIŞMALARI

Sinan Aygün'ün, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile CHP'li 3 belediye meclis üyesi hakkında, Eskişehir yolundaki "Togo Kuleleri" olarak adlandırılan inşaatın 16 Aralık'ta mühürlenmesinin ardından bulunduğu suç duyurusunda ortaya attığı iddiaları araştırmak üzere İçişleri Bakanlığınca bir mülkiye müfettişi görevlendirilmişti.

Aygün, Yavaş ile CHP'li 3 belediye meclis üyesi ve avukatlar hakkında suç duyurusunda bulunmuş, Yavaş ve ekibinin, Mimarlar Odasına açılan davayı ancak kendilerine 25 milyon lira verilirse bir üst mahkemeye taşıyacakları, aksi halde inşaatını yıkacakları tehdidiyle karşılaştığını iddia etmişti. Aygün, istenen parayı vermeyince inşaatının kaçak muamelesi gördüğünü öne sürmüştü.

Aygün'ün iddialarına yanıt olarak belediyeden yapılan açıklamada, bölge idare mahkemesi kararının yerine getirilmesinin bir suç olarak gösterilmeye çalışıldığı belirtilmişti. "Togo Kuleleri"nde kat ve yoğunluk artışını sağlayan 2016'daki imar değişikliğinin iptal edildiği belirtilen açıklamada, mahkeme kararında "Togo Kulelerine sağlanan fazladan inşaat yapma avantajının imar mevzuatına, şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına ve üst ölçekli plan hükümlerine aykırı olduğunun tespit edildiğinin" kaydedildiği ifade edilmişti.

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