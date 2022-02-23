AK Partili Şamil Tayyar 'Gönlümde yatan aday Kılıçdaroğlu' dedi, binlerce yorum geldi

Cumhur İttifakı, sık sık Cumhurbaşkanı adaylarının Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu açıklarken, Millet İttifakı'nın adayının kim olacağı henüz net değil. Adaylık için ismi öne çıkan en önemli isim CHP lideri Kılıçdaroğlu. CHP'li Engin Altay da gönüllerinde yatan adayın Kılıçdaroğlu olduğunu söyledi.

TAYYAR'DAN İMALI PAYLAŞIM GECİKMEDİ

Altay'ın bu açıklamalarından sonra AK Partili Şayyar'dan imalı paylaşım gecikmedi. Şamil Tayyar, kendisinin de gönlünde yatan adayın Kılıçdaroğlu olduğunu belirterek, "CHP'li Engin Altay, CHP'lilerin gönlündeki adayın Kılıçdaroğlu olduğunu söylemiş. Bizim de öyle. Kalp kalbe karşıymış" dedi.

BİNLERCE YORUM GELDİ

Tayyar'ın bu paylaşımına kısa süre içerisinde binlerce yorum geldi. Bazı takipçileri Tayyar'ı desteklerken, bazı takipçileri de paylaşımı nedeniyle eleştirilerini iletti.