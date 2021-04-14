AK Partili Şamil Tayyar'dan patates dağıtımını şova çeviren kaymakama sert tepki: Hadsiz
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AK Partili Şamil Tayyar'dan patates dağıtımını şova çeviren kaymakama sert tepki: Hadsiz

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AK Partili Şamil Tayyar'dan patates dağıtımını şova çeviren kaymakama sert tepki: Hadsiz

Şanlıurfa Hilvan Kaymakamı Coşkun Doğan'ın bir ihtiyaç sahibine verdiği patates çuvalı fotoğraf çektirmesi sosyal medyada büyük tepki çekti. AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar, fotoğraftaki kaymakamı sert sözlerle eleştirerek "Bir hadsiz çıkıp bu insani tavrı şovuna malzeme yapıyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 1 milyon 250 bin ton patates ve 300 bin ton soğan ihtiyaç sahiplerine bedelsiz olarak dağıtılmaya başlandı.

KAYMAKAMIN POZLARI TARTIŞMA KONUSU OLDU

Şanlıurfa Hilvan Kaymakamı Coşkun Doğan'ın bir ihtiyaç sahibine verdiği patates çuvalı ile görüntülenirken çekilen fotoğrafı, sosyal medyada tartışma konusu oldu.

AK Partili Şamil Tayyar'dan patates dağıtımını şova çeviren kaymakama sert tepki: Hadsiz

ŞAMİL TAYYAR ÇOK KIZDI

Fotoğraf karesine tepki gösterenlerden biri de AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar oldu. Tartışma yaratan kare için "Bir hadsiz çıkıp bu insani tavrı şovuna malzeme yapıyor" ifadelerini kullanan Tayyar, şöyle devam etti: "Bir çuval patatesle poz vermek, neyin nesi? Yapmamız gereken çok iş var, çook!"

olgun.kiziltepe@haberler.com - Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com

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