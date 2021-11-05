AK Partili Şamil Tayyar'dan dikkat çeken seçim açıklaması: Ufukta sandık gözüktü - Haberler
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AK Partili Şamil Tayyar'dan dikkat çeken seçim açıklaması: Ufukta sandık gözüktü

Haberler.com / Emre İliksiz - Haberler | Politika

Muhalefetin erken seçim konusunda ısrarları sürerken AK Parti MKYK üyesi ve eski milletvekili Şamil Tayyar'dan dikkat çekici bir açıklama geldi. "Zamanında veya erken, ufukta sandık gözüktü" diyen Tayyar, bu sürecin diğer dönemlere kıyasla daha fazla manipülasyona açık olduğu konunda uyarıda bulundu.

2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'nin içinde yer aldığı Millet İttifakı'nın adayının kim olacağı ile birlikte erken seçim tartışmaları da devam ediyor. Muhalefetin erken seçim ısrarı sürerken Ak Parti MKYK üyesi ve eski milletvekili Şamil Tayyar'dan dikkat çekici bir açıklama geldi.

"UFUKTA SEÇİM GÖZÜKTÜ"

AK Parti 24, 25, 26. Dönem Gaziantep Milletvekili olan Şamil Tayyar, sosyal medyadan paylaşımda bulunarak "Zamanında veya erken, ufukta sandık gözüktü" ifadelerini kullandı ve bu sürecin diğer dönemlere kıyasla daha fazla manipülasyona açık olduğu konunda uyarıda bulundu.

AK Partili Şamil Tayyar'dan dikkat çeken seçim açıklaması: Ufukta sandık gözüktü

"BU SÜREÇ DİĞER DÖNEMLERE KIYASLA DAHA FAZLA MANİPÜLASYONA AÇIK"

Tayyar, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Zamanında veya erken, ufukta sandık gözüktü. Haliyle diğer dönemlere kıyasla daha fazla manipülasyona açık süreçteyiz. Bu sürecin yönetimi, en az haklılığınız kadar önemli. Yeni hikaye kadar direnci yüksek/liyakatli kadrolarla güçlü bir siyasi tahkimata ihtiyaç var."

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Emre İliksiz
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