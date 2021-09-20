AK Partili Özlem Zengin'den Türkevi açılışı yorumu: 500 yıllık Türk dış politika tarihinin en önemli günlerinden biri

AK Partili Zengin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Abd'nin New York kentinde açılışına katıldığı Türkevi Binası ile ilgili sosyal medyadan bir açıklama yaptı.

Sosyal medyadan paylaşım yapan Zengin "500 yıllık Türk dış politika tarihinin en önemli günlerinden bir tanesi" ifadesini kullandı.

YENİ TÜRKEVİ BİNASI 20 BİN METREKARE ALANA SAHİP

Yaklaşık 20 bin metrekare alana sahip yeni Türkevi binası, 171 metre yükseklikle hemen karşısındaki BM binası, yanındaki UN Plaza ve ABD'nin BM Daimi Temsilciliğin yanında yer alıyor. BM Daimi Temsilciliği ve New York Başkonsolosluğunun yanı sıra 200 kişilik oditoryum, toplantı ve sergi salonları, 20 araçlık otopark ve üstünde lojmanların yer alacağı Türkevi, birçok hizmeti aynı anda verebilecek dinamik ve güvenlikli bir bina olacak. Türkevi binasının projesi Amerikan mimarlık firması Perkins Eastman tarafından tasarlandı. Baş mimarı Jonathan Stark, Türkiye'ye gidip inceleme yaptıktan sonra projeye son halini verdi. Başta Selçuklu olmak üzere geleneksel Türk mimari motifleri taşıyan, lale şeklinde gökyüzüne yükselen Türkevi Binası, Downtown Manhattan, East River ve Long Island City'den görülebiliyor. Yağmur sularının biriktirilerek kullanılmasına olanak sağlayan depo sistemi ve yeşil bina kapsamında "Leed Silver" sertifikasına sahip bina, çevre dostu gökdelen özelliği taşıyor.

Haberler.com - Son Dakika Haberleri