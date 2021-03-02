AK Partili Özkan: HDP hem siyasi hem de hukuken kapanacak
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AK Partili Özkan: HDP hem siyasi hem de hukuken kapanacak

02.03.2021 18:02 | Son Güncelleme: 02.03.2021 18:11
AK Partili Özkan: HDP hem siyasi hem de hukuken kapanacak

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 'HDP kapatılmalı' çağrılarına AK Partili Cahit Özkan, "HDP hem siyasi hem de hukuken kapanacaktır. Milletin vicdanında kapatılacaktır. 83 milyon vatandaşımız, HDP'nin kapatılmasını hem siyaseten hem de hukuken anayasal hukuk çerçevesinde kapatılmasını istiyor" yanıtını verdi.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, HDP'nin kapatılmasıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, TBMM'de partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmayı anımsatan Özkan, "28 Şubat'ın yıl dönümünden 3 gün geçti. Bekledik Bay Kemal ne diyecek, CHP ne diyecek. 1940'lı yıllarda topyekûn savaş açan CHP'den Saadet Partisi'ne, Erbakan'a güzelleme yapılırken, 28 Şubatçılarla ilgili küçük eleştiri gelir mi diye bekledik. Bay Kemal, 28 Şubat ile ilgili küçük bir eleştiri açmadı" dedi.

"HDP'Yİ KAPATACAĞIZ"

Özkan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP'li milletvekillerinin dokunulmazlıklarına ilişkin 'kalkmasından yana değiliz' ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, HDP'nin kapatılması konusundaki ısrarının sorulması üzerine şunları söyledi:

"Beş benzemezin kurduğu gizli açık ittifakların, dokunulmazlıklar hakkında nasıl hareket edecekleri konusunda tam kanaatleri yok. CHP'nin seçim beyannamesi var. HDP'ye oy verenler, bu parti sırtını Kandil'e dayasın diye vermedi. Yargı yolunu açmak için dokunulmazlıkları kaldıracağız. HDP hem siyasi hem de hukuken kapanacaktır. Milletin vicdanında kapanacaktır. Bu partiye oy veren 6 milyon vatandaşımız, onlar barış istediler. Demokrasi ve özgürlük söylemleri üzerine oy verdiler. 'Teröre sırtını dayasınlar' diye değil, 'milletimizin emeğini Kandil'e peşkeş çeksinler' diye oy vermediler. Milletimizin artık bu partiden umudu kalmadı. Milletimizin nezdinde HDP'yi kapatacağız. 83 milyon vatandaşımız, HDP'nin kapatılmasını hem siyaseten hem de hukuken anayasal hukuk çerçevesinde kapatılmasını istiyor."

TEOMAN SANCAR'IN İSTİFASI

Özkan, CHP'li Teoman Sancar'ın istifasının sorulması üzerine; bunun açıklamanın kendilerine değil, CHP'ye düşeceğini söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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