AK Partili Meclis üyeleri huzur haklarını depremzedelere bağışladı

05.02.2020 12:28 | Son Güncelleme: 05.02.2020 12:44

Hüyük ilçesinde Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem ile Hüyük Belediye Meclisi'nin AK Partili üyeleri, şubat ayı huzur haklarını depremzedelere bağışladı.

Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Alınan ortak kararla huzur haklarını depremzede vatandaşlarımıza bağışlayan tüm meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Temennimiz; ülkemizin bir daha böyle felaketlerle karşılaşmaması ve acılar yaşamamasıdır." dedi.

Çiğdem kararın toplantı öncesi AK Partili meclis üyelerinin aralarında görüşerek bu kararı aldıklarını da sözlerin ekledi.

Kaynak: AA