AK Partili Keşir'den partililere: "Ailenizle helalleşin, bu bir yıl 7 gün 24 saatlik mesaimiz olacak"

EYÜP, İSTANBUL (İHA) - Ak Parti Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, 2023 seçimlerine giden son bir yılın yoğun bir dönem olacağını belirterek, "Tüm teşkilatlarıma söyledim, size de söylüyorum. Buradan döndüğünüzde gidin evlerinizde eşiniz, çocuğunuz, aileniz ve anne babanızla helalleşin. Bu bir yıl 7 gün 24 saat ciddi bir mesaimiz olacak. İnanın göz açıp kapayıncaya kadar geçecek" dedi.

Ak Parti Genel Merkezi'nde "2021 Güz Dönemi Sertifika ve 2022 Bahar Dönemi Hazırlık" toplantısı düzenlendi. Toplantının açılışında AK Parti Ar-Ge ve Eğitim Başkanı Mustafa Şen, Gençlik Kolları Genel Başkanı Eyüp Kadir İnan ve Kadın Kolları Genel Başkanı Ayşe Keşir birer konuşma yaptı. Ar-Ge ve Eğitim Başkanı Mustafa Şen "Bir şey yapılacaksa teşkilatlar yapar" diyerek, şunları söyledi:

"Öyleyse 'Önce teşkilat' dedik. Teşkilat Akademisi adıyla il başkanlarımız ile bir çalışma başlattık. Bu birinci dönemdi. Güz dönemiydi. İkinci dönemde mahalle teşkilatlarımızla beraber olacağız. Bu inanç, bu büyük kimlik patlaması, bu büyük özgüven patlaması, bu büyük yarış, bu büyük motivasyon şimdi ellerinizde. Sizler bunları istediniz. Dediniz ki, 'Bizim bir de mahalle teşkilatlarımız var. Başkanım, il ve ilçeler tamam da, mahalle teşkilatlarımız var.' Bu o kadar güzel bir tevafuk oldu ki, zaten bizim yıllık planlarımızda vardı. Göreve geldiğimizde bunu planladık."

"Teşkilat seferde olursa, o teşkilatta zafer gelir" sözüyle yola çıktıklarını ifade eden Şen, "O yüzden 'Sürekli sefer, sürekli zafer' dedik. Bu milletimizin bize teveccühü ile alakalı bir şey. Eğer milletimiz teveccüh ederse kazanabiliriz, milletimiz oy verirse, o bizden yana bakarsa, onunla aynı ufka bakarsak kazanabiliriz. O yüzden milletimizin teveccühü için öncelikle milletimizin gönlünü kazanmamız lazım. Milletimizin gönlünü kazanmamız lazım ki sandıkta da seçimi kazanalım" dedi.

Gençlik Kolları Başkanı Eyüp Kadir İnan, Teşkilat Akademisi'nin pandemi döneminin ağır şartları altında 'ilaç gibi' geldiğini ifade ederek, "Teşkilat Akademilerimiz sayesinde kongrelerimiz, sonra teşkilatlarımız, özellikle AK Gençlik ailesi, hem donanım olarak hem eğitim olarak hem de kişisel gelişim olarak çok faydalandı" diye konuştu.

"Ailevi ve ahlaki değerlere sahip olmadıkları gibi bu değerleri sığ bulan, ailesini dinlemeyen, geleneksel ve İslami olanı bugüne ait görmeyen ve bu yüzden ana muhalefetin istediği bir gençlik bu"

Z Kuşağı tanımlaması yapılarak gençlerin belirli bir profil içerisinde sıkıştırılmaya çalışıldığını söyleyen İnan, "Bu tanım, sadece belirli bir yaş aralığını tanımlamak için kullanılsaydı bir problem yoktu. Ama bu tanım sınıfından ziyade adeta bir gençlik profiline döndü. Gençleri ayır, sosyolojik bir yapı olarak incelendiğinde konunun etraflıca değerlendirilmesi maalesef pek mümkün görünmüyor. Aile değerlerine muhalif, özgürlükçü, kalıplara gelemeyen, ailevi ve ahlaki değerlere sahip olmadıkları gibi bu değerleri sığ bulan, ailesini dinlemeyen, geleneksel ve İslami olanı bugüne ait görmeyen, küreselcilerin moda ve popülerliğini 'cool' bir tarzda içselleştiren ve bu yüzden ana muhalefetin istediği bir gençlik bu" diye konuştu.

"Ailenizle helalleşin, 7 gün 24 saatlik mesaimiz olacak"

Kadın Kolları Genel Başkanı Ayşe Keşir ise şunları kaydetti:

"Bizim herhangi bir zayıf halkamızın vebali, hepimizin vebalidir. O yüzden bir 2023 seçimlerine özellikle eğitimlerle birbirimize dayanarak, birbirimizden güç alarak, sandık çalışmalarımızla mahalle çalışmalarımızla birbirimize güç vermek zorundayız. Bizim 2023 seçimlerinde farkımızı bu ortaya koyacak. Bu bir yıl bizim için yoğun bir dönem olacak. Çok az kaldı. Tüm teşkilatlarıma söyledim, size de söylüyorum. Buradan döndüğünüzde gidin evlerinizde eşiniz, çocuğunuz, aileniz ve anne babanızla helalleşin. Bu bir yıl 7 gün 24 saat ciddi bir mesaimiz olacak. İnanın göz açıp kapayıncaya kadar geçecek. Zaten ondan sonra seçim takvimi açıklanacak. Bu bir yılı sandık esaslı bir çalışma ile sağlıklı bir şekilde geçirdiğimizde zaten seçim takvimi bizim için rutin bir çalışma olacak. Bu bir yıl yoğun bir tempo ile çalışacağız. Kadın kolları buna hazır. Umuyorum tüm kademeler buna hazır."

Konuşmaların ardından hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı çekilen toplantı, basına kapalı devam etti. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Politika