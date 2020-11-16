AK Partili Karadaş hızlı başladı
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AK Partili Karadaş hızlı başladı

16.11.2020 14:16 | Son Güncelleme: 16.11.2020 14:21
AK Partili Karadaş hızlı başladı

AK Parti Akçadağ ilçe Başkanı Nuri Karadaş, "Bizler bu makamlara millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik.

AK Parti Akçadağ ilçe Başkanı Nuri Karadaş, "Bizler bu makamlara millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik. Milletimizin ayağına gitmek bizler için bir onurdur" dedi

Eylül ayında yapılan kongrede AK Parti Akçadağ ilçe Başkanı olarak seçilen Nuri Karadaş hızlı başladı. Bir süre devam eden hayırlı olsun ziyaretleri ardından sahaya inen Başkan Karadaş beraberindeki partililerle birlikte ilçeyi karış karış dolaşarak vatandaşlarla bir araya geliyor. Sabah erken saatlerde başlayan çoğu zaman gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam eden ev ziyaretleri gerçekleştiren Karadaş, mahalle muhtarları ile de bir araya gelerek vatandaşların sorun ve taleplerini yerinde dinliyor. AK Parti'nin milletin partisi olduğunu ifade eden Karadaş," AK Parti, her şeyden ve hepimizden önce milletimizin partisidir. Bu bağlamda bizlerde arkadaşlarımızla birlikte gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerde vatandaşlarımızla sohbet ederek varsa sorunları ve taleplerini dinleyerek istişarelerde bulunuyoruz. Bizler bu makamlara millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik. Milletimizin ayağına gitmek bizler için bir onurdur. Bizim tek derdimiz var o da bu millete hizmet etmek" diye konuştu - MALATYA

AK Partili Karadaş hızlı başladı
AK Partili Karadaş hızlı başladı
AK Partili Karadaş hızlı başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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