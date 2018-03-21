Ak Partili Kadınlar Mehmetçik İçin Mantı Açtı

Çorum'da AK Parti İl Kadın Kolları üyeleri Zeytin Dalı operasyonuna katılan Mehmetçikler için mantı açtı.

Kadınlar, gece gündüz çalışarak bin kilonun üzerinde mantı yaptı. Kadınların bir kısmı hamur açarken, bir kısmı da mantıları açtı. El emeği verilerek yapılan anne mantıları, yarın Kilis'e gönderilecek ve buradan valilik aracılığıyla bölgede görev yapan askerlere ulaştırılacak.

AK Parti Çorum İl Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir, Afrin'de Mehmetçiğe destek olmak böyle bir etkinlik yaptıklarını belirterek, "Bugün askerlerimiz için gönlümüzü, kalbimizi vererek mantı kapatıyoruz. Bir nebze olsun onlara destek olmak istiyoruz. İlk başta küçük çaplı bir organizasyon düşünüyorduk ancak kadınlarımızın ilgisi yoğun oldu. Ayrıca şuanda bir evimizde askerlerimiz için erişte kesiliyor. Kimisi kendi evinde yaptığı mantıları getirdi, kimi gelip burada mantı açtı. Bazı kadınlar burada askerimiz için mantı büken kadınların yemeklerini karşıladı. İmece usulu bir çalışma oldu. Tüm kadınlara teşekkür ederim. Yüreği güzel kardeşlerimizle daha güzel işler yapacağız" dedi.

AK Parti Çorum İl Başkanı Mehmet Karadağ da, İl Kadın Kolları Teşkilatı'na teşekkür ederek, "Yapılan bu mantılar Kilis Valiliğimiz aracılığıyla askerlerimize ulaştırılacak. Nene Hatun'un torunları devletinin ve askerinin yanında. Bu örnek çalışmalarından tüm hanım kardeşlerimize teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu. - ÇORUM