AK Partili kadın kolları başkanının "Kızmayın sakın" diyerek Erdoğan'a söylediği söz, toplantıya damga vurdu
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AK Partili kadın kolları başkanının "Kızmayın sakın" diyerek Erdoğan'a söylediği söz, toplantıya damga vurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Partili il ve belediye başkanlarıyla yaptığı video konferans toplantısında AK Parti Çorum Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir, Erdoğan'a "Allah çocuklarımın ömrünü alsın size versin" dedi.

AK Partili kadın kolları başkanının
23.05.2020 09:42 | Son Güncelleme: 23.05.2020 09:52

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın il ve belediye başkanlarıyla yaptığı video konferans toplantısına, AK Parti Çorum Kadın Kolları Başkanı ve AK Parti Belediye Meclis üyesi olan Meryem Demir'in sözleri damga vurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın il ve belediye başkanlarıyla gerçekleştirdiği toplantıya Çorum'da AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Genel Meclisi Başkanı Osman Günal, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir ve Gençlik Kolları Başkanı Muhammet Fatih Temur katıldı.

"KIZMAYIN SAKIN BEN BİR ŞEY SÖYLEYECEĞİM"

Toplantıda söz alan AK Parti Çorum Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Kızmayın sakın ben bir şey söyleyeceğim. İnsan kendi ömründen geçebilir. Ama bazen diyorum ki, çocuklarımın ömründen alsın size versin. Çünkü bu ülke için o kadar önemlisiniz" diye konuştu.

ERDOĞAN "HAŞA" DİYEREK KARŞILIK VERDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Demir'in bu sözlerine karşılık, "Haşa, Allah onları en güzel şekilde yetiştirmek nasip etsin" cevabı verdi.

Politika Manşet

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