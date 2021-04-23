AK Partili isimden Mehmet Boynukalın'ın 23 Nisan paylaşımına tepki: Niye kapadınız hocam?

Eski AK Parti Milletvekili Halide Özen İncekara, istifa eden Ayasofya Başimamı Mehmet Boynukalın'a tepki gösterdi.

Eski AK Parti Milletvekili Halide Özen İncekara, istifa eden Ayasofya Başimamı Mehmet Boynukalın'ın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı paylaşımına tepki gösterdi.

"İSLAMİ ESASLARA UYGUN AÇILDI, SONRADAN BU ANLAYIŞ TERK EDİLDİ"

Mehmet Boynukalın, sosyal medya hesabından "23 Nisan 1920'de meclisimiz İslami esaslara uygun bir şekilde açılmış, dualar okunmuş ve kurbanlar kesilmişti. Sonradan bu anlayış maalesef terkedildi. İslami bir sistemin dillendirildiği ve milletin ettiği o duaların makes bulması ve o ruhun yeniden canlanması ümidiyle" mesajını yayımladı.

"YORUMLARI NİYE KAPADINIZ HOCAM?"

AK Partili Halide Özen İncekara ise Boynukalın'a karşı çıkarak "Yorumları, Niye kapadınız hocam.. İslâmî esaslara uygun derken,bu esaslar nerede yazıyor.. Kurban kesmek mesela? Çok şükür, sadece açılışta değil her meclisin kapısından besmele ile girdim, sırama oturunca kurul başlamadan hayır dualarımı ettim. bunları bir esasa bağlaşmamıştım" mesajını paylaştı.