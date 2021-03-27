AK Partili gençlerden anlamlı ziyaret
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AK Partili gençlerden anlamlı ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
AK Partili gençlerden anlamlı ziyaret

AK Parti Kilis İl Gençlik Kolları Başkanı Musa Kara ile yönetim kurulu üyeleri, Yavuz Sultan Selim'in anıtını ziyaret ettikten sonra Yavuzlu köyünde öğrencilere, boyama kitapları ve çocuk dergileri dağıttılar.

AK Parti Kilis İl Gençlik Kolları Başkanı Musa Kara ile yönetim kurulu üyeleri, Yavuz Sultan Selim'in anıtını ziyaret ettikten sonra Yavuzlu köyünde öğrencilere, boyama kitapları ve çocuk dergileri dağıttılar.

İl Gençlik Kolları Başkanı Musa Kara ile yönetim kurulu üyeleri, Yavuzlu köyünde bulunan Mercidabık Zaferinin yapıldığı tören alanındaki Yavuz Sultan Selim'in anıtını ziyaret ettiler. Anıt çevresinde oluşturulan Fırat Kalkanı Harekatında şehit olan askerlerin ismini taşıyan anıtların başında dua ettiler. Kara ile yönetim kurulu üyeleri daha sonra Yavuzlu İlkokulunda eğitim gören çocuklara, boyama kitapları ve çocuk dergileri dağıttılar. - KİLİS

AK Partili gençlerden anlamlı ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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