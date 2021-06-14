AK Partili Fakıbaba'dan Bakan Koca'ya Şanlıurfa eleştirisi: 2 yıldan beri anlatmaya çalışıyorum, sağlık sistemi iyi yönetilmiyor
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AK Partili Fakıbaba'dan Bakan Koca'ya Şanlıurfa eleştirisi: 2 yıldan beri anlatmaya çalışıyorum, sağlık sistemi iyi yönetilmiyor

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AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, şehirdeki sağlık sisteminin iyi yönetilmediğinden yakındı. Şanlıurfa'daki durumu 2 yıldan beri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya anlatmaya çalıştığını belirten Fakıbaba, bu konuda başarılı olamadığını ifade etti.

Şanlıurfa'da sağlık sisteminin yetersizliği ve yaşanan sorunlar, AK Parti Milletvekili Dr. Ahmet Eşref Fakıbaba'nın büyük tepkisini çekti.

"BAKANIMIZIN BU SEFER PROBLEMLERİ ÇÖZECEĞİNE İNANIYORUM"

Şehirde sağlık sisteminin iyi yönetilmediğini ve bu durumu 2 yıldan beri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya anlatmaya çalıştığını belirten Fakıbaba, bu konuda başarılı olamadığını kaydetti.

AK Partili Fakıbaba'dan Bakan Koca'ya Şanlıurfa eleştirisi: 2 yıldan beri anlatmaya çalışıyorum, sağlık sistemi iyi yönetilmiyor
AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Dr. Ahmet Eşref Fakıbaba.

Fakıbaba, mesajında şu ifadeleri kullandı;

"Fakıbaba, Şanlıurfa'da sağlık sisteminin Eski bir Başhekim ve Genel Cerrahi Uzmanı olarak Şanlıurfa'da sağlığın iyi yönetilemediğini görüyorum. Bunu 2 yıldan beri sayın bakanımıza anlatmaya çalışıyorum. Ancak başarılı olamadım. Bu sefer sayın bakanımızın Şanlıurfa'daki sağlıkla ilgili problemleri çözeceğine inanıyorum."

AK Partili Fakıbaba'dan Bakan Koca'ya Şanlıurfa eleştirisi: 2 yıldan beri anlatmaya çalışıyorum, sağlık sistemi iyi yönetilmiyor
AK Partili Fakıbaba'dan Bakan Koca'ya Şanlıurfa eleştirisi: 2 yıldan beri anlatmaya çalışıyorum, sağlık sistemi iyi yönetilmiyor
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