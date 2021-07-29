AK Partili Çiğdem Erdoğan Atabek şalvar giyerek sarımsak hasadına katıldı

AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, şalvar giyerek Söğütlü ilçesinde devam eden sarımsak hasadına katıldı.

AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, şalvar giyerek Söğütlü ilçesinde devam eden sarımsak hasadına katıldı.

Söğütlü ilçesini ziyaret eden Atabek, Belediye Başkanı Koray Oktay Özten ile bir araya geldi, vatandaş, esnaf ve muhtarlarla sohbet etti, yapımı devam eden çalışmaları inceledi.

Ardından şalvar giyerek sarımsak hasadına katılan Atabek, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Sarımsak yetiştiriciliği projesi kapsamında Akarca Mahallesi Muhtarımız Sayın Serkan Çegen'in tarlasına giderek yapılan hasada katıldık. Bol bereketli kazançlar dilerim."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ayvaz