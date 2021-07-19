AK Partili Çalık'tan Kurban Bayramı Mesajı
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AK Partili Çalık'tan Kurban Bayramı Mesajı

AK Partili Çalık'tan Kurban Bayramı Mesajı
Bültenler - Haberler | Güncel

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, ülke ve millet olarak yeni bir Kurban Bayramı'na daha kavuşmanın huzur ve mutluluğu içinde olduklarını belirtti.

Tüm vatandaşların huzur, sağlık, afiyet içinde maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyarak bir bayram geçirmesi temennisinde bulunan Çalık, şunları kaydetti:

"Bayramlar sevgi, saygı, kardeşlik bağlarımızı, birlik ve beraberliğimizi, milli ve manevi değerlerimizi pekiştiren müstesna günlerimizdendir. Dayanışmanın, yardımlaşmanın arttığı, insanların sevdikleriyle kucaklaştığı, sevgi, merhamet, hoşgörü ve vefanın en üst düzeye ulaştığı bir Kurban Bayramına daha ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Özellikle başarıyla yürütülen koranavirüs salgınıyla mücadeleye zarar vermemek için, tedbirleri unutmadan maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyarak Kurban Bayramı'nı geçirmeye özen gösterelim ve virüsün yayılımının hızlanmasına fırsat vermeyelim. Bu duygu ve düşüncelerle Malatyalı hemşehrilerimin ve tüm İslam aleminin mübarek Kurban Bayramını içtenlikle kutluyor, sağlıklı, mutlu, huzurlu nice bayramlara hep birlikte ulaşmayı temenni ediyorum."

Kaynak: Bültenler

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