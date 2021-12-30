AK Partili Çalık, Malatya Şeker Fabrikasında incelemelerde bulundu
AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Malatya Şeker Fabrikasının Türkiye'nin en önemli şeker üretim merkezlerinden biri olduğunu belirtti.
MALATYA (AA) - AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Malatya Şeker Fabrikasının Türkiye'nin en önemli şeker üretim merkezlerinden biri olduğunu belirtti.
Çalık'ın iletişim ofisinden yapılan açıklamaya göre, Milletvekili Çalık, Malatya Şeker Fabrikasını ziyaret etti.
Fabrika çalışanlarıyla bir araya gelen Çalık, Fabrika Müdürü Suat Altun ve Şeker-İş Sendikası Malatya Şube Başkanı Nuri Murat'tan bilgi aldı.
Çalık, Malatya Şeker Fabrikasının Türkiye'nin en önemli şeker üretim merkezlerinden biri olduğunu vurgulayarak, bu yılki kampanya döneminde fabrikanın ülke ekonomisine katkısının 300 milyon lira olduğunu aktardı.
Çalık, "Vatandaşımızın şekerle ilgili marketlerde alımlarında da herhangi bir sorun olmasın diye fabrikamızın arkasında bir şeker market oluşturuluyor. Bu şeker markette de vatandaşlarımız paket ve torba halinde fabrikadan şekerlerini alabilecekler. Şeker markette milletimizin hizmetine sunulmuş olacak. Bununla ilgili çalışmalar bitmek üzere." ifadesini kullandı.
Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar da Malatya Şeker Fabrikasında 700 kişiye istihdam sağlandığını belirtti.
Öte yandan Çalık, Merkez Beydağı Mahallesi'nde kentsel dönüşüm projesi kapsamında yapımı devam eden 915 konut ile 34 dükkanın şantiye sahasında incelemelerde bulundu ve yetkililerden bilgi aldı.
Çalık, proje kapsamında bugüne kadar birinci ve ikinci etapta 4 bin 195 konutun yapıldığını, 915 konutun ise 2022 yılı sonunda hak sahiplerine teslim edileceğini kaydetti.
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AA / Yeter Erdine - Son Dakika Haberleri