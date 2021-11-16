AK Partili Çalık: Akçadağ'a yüzümüzü ağartacak birçok hizmet yaptık

AKÇADAĞ, MALATYA (Bültenler) - AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi (MKYK) ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık,

Milletvekili Çalık, Malatya'daki temasları kapsamında Akçadağ ilçesinde esnaf ziyaretinde bulunarak, vatandaşlarla bir araya geldi.

Esnafı tek tek gezen Çalık, vatandaşlarla da bir araya gelerek kendisine iletilen sorun, öneri ve talepleri dinledi. Vatandaşların yoğun ilgisi altında ziyaretlerini gerçekleştiren Çalık, "Akçadağ'ımıza yüzümüzü ağartacak çok hizmet ve icraat yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz" dedi.

Milletvekili Çalık, Malatya'ya 19 yılda 35 milyar liralık yatırım getirdiklerini kaydederek, "Akçadağ'ın eski hastanesini hatırlayın, şimdi çok güzel bir hastane yaptık. Hemen yanına da Aile Sağlığı Merkezini yaptık. Devlet Su İşleri Akçadağ'ımıza yatırımlarını sürdürüyor. Malatya TKDK ve Akçadağ İlçe Ziraat Odamız tarafından Kayısı Eleme Kurutma ve Soğuk Hava Depolama Tesisi yapıldı. Akçadağ ilçemize Teksilkent fabrikasını kuruyoruz, ihalesi yapıldı ve 7 ay gibi bir süre de fabrikanın inşaatı yapılmış olacak ve yaklaşık 500 genç istihdam edilecek. Akçadağ'ımıza eğitimden sağlığa, ulaşımdan gençlik ve spora, devlet su işlerinden TOKİ'ye kadar her alanda önemli yatırımlar yaptık, bundan sonrada yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Milletvekili Çalık'a esnaf ziyaretinde AK Parti Akçadağ İlçe Başkanı Nuri Karadaş, Akçadağ Esnaf Odası Başkanı Fatih Şahin ile partililer eşlik etti.

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