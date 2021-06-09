AK Partili Bülent Turan'dan Sedat Peker'in Demirören iddiasına yanıt: Her günün faizi ödenecektir
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AK Partili Bülent Turan'dan Sedat Peker'in Demirören iddiasına yanıt: Her günün faizi ödenecektir

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Suç örgütü lideri Sedat Peker'in, Demirören grubunun Ziraat Bankası'ndan Doğan Medya'yı satın almak için çektiği 750 milyon dolarlık krediyi ödemediği iddiası muhalefetin gündeminden düşmüyor. Tartışma yaratan iddiaya AK Parti kanadından ilk yanıt ise Grup Başkanvekili Bülent Turan'dan geldi. Turan, "Her günün faizi ödenecektir" ifadesini kullandı.

Hakkında organize suç örgütü üyesi olduğu iddiasıyla soruşturma başlatılan Sedat Peker'in, Demirören grubunun Ziraat Bankası'ndan Doğan Medya'yı satın almak için çektiği 750 milyon dolarlık krediyi ödemediği iddiası tartışılmaya devam ediyor.

CHP LİDERİ KILIÇDAROĞLU'NDAN "ADALETSİZ UYGULAMALAR" VURGUSU

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün partisinin grup toplantısında isim vermeden konuya değinirken, adaletsiz uygulamalar olduğu vurgusu yapmıştı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in de Meclis sıralarından tepki gösterdiği iddiaya AK Parti kanadından ilk yanıt ise Grup Başkanvekili Bülent Turan'dan geldi.

"HER GÜNÜN FAİZİ ÖDENECEKTİR"

Turan, Meclis'te gerginlik yaşanan dakikalarda Özel'in sözlerine yanıt olarak, "Kamu bankalarının tüm kredileri teminat alınarak yapılmıştır. Her günün faizi ödenecektir" ifadesini kullandı.

CHP'Lİ VEKİLİN SORUSUNA BANKADAN YANIT GELMİŞTİ

CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, Peker'in Demirören'in Doğan Medya'yı satın almak için Ziraat Bankası'ndan aldığı 750 milyon dolar krediyi geri ödemediği iddiasına ilişkin olarak, "Ödemedi ise başlatılan bir haciz işlemi var mı?" diye sormuştu.

AK Partili Bülent Turan'dan Sedat Peker'in Demirören iddiasına yanıt: Her günün faizi ödenecektir

"BANKA MÜŞTERİ SIRRI DİYEREK BİLGİ VERMEDİ"

Hakverdi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Demirören'in, aldığı 750 milyon dolar krediyi geri ödemeye başlayıp başlamadığını Ziraat Bankası'na sormuştuk. Banka 'müşteri sırrı' diyerek bilgi vermedi! Yeniden soruyoruz. Demirören, aldığı krediyi geri ödemeye başladı mı?" ifadesini kullanmıştı.

Hakverdi tarafından Ziraat Bankası'na sorulan sorular ve bankanın verdiği yanıt:

AK Partili Bülent Turan'dan Sedat Peker'in Demirören iddiasına yanıt: Her günün faizi ödenecektir
AK Partili Bülent Turan'dan Sedat Peker'in Demirören iddiasına yanıt: Her günün faizi ödenecektir
AK Partili Bülent Turan'dan Sedat Peker'in Demirören iddiasına yanıt: Her günün faizi ödenecektir
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AK Partili Bülent Turan'dan Sedat Peker'in Demirören iddiasına yanıt: Her günün faizi ödenecektir - Haberler
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