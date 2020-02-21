AK Partili belediye başkanının yeğenine silahlı saldırı

21.02.2020 15:06 | Son Güncelleme: 21.02.2020 15:11

Diyarbakır'da AK Partili Çermik Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu'nun yeğeni, uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralandı.



Olay, Çermik ilçe merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, AK Partili Çermik Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu'nun yeğeni Metin Karamehmetoğlu, umreden gelen kayınbabasını ziyarete gitti. Bir süre evde kalan Karamehmetoğlu ile bir grup daha sonra dışarı çıktı. Bu sırada kimliği belirlenemeyen bir kişinin düzenlediği silahlı saldırı sonucu Metin Karamehmetoğlu ve Cuma İpek kafalarına isabet eden kurşunla ağır yaralandı. Olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Çermik Devlet Hastanesine, ardından da hava ambulansıyla Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Her iki yaralının da durumunun ağır olduğu öğrenildi.



Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA