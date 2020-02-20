AK Partili Belediye Başkanı esnafı ziyaret etti

20.02.2020 12:46 | Son Güncelleme: 20.02.2020 12:46

Selim Belediye Başkanı Coşkun Altun, mesaiye başlamadan önce esnafı ziyaret ediyor. Başkan Altun, bir süre esnafla sohbet ediyor.



Kars'ın Selim İlçesi'nin AK Partili Belediye Başkanı Coşkun Altun, ilçede hayata geçirdiği projelerin yanı sıra vatandaşlar ve esnafla bir araya gelmesiyle de dikkat çekiyor. Başkan Altun, bugün ki esnaf ziyaretinde ilçenin sevilen esnaflarından Hacı Duman'a, doğum günü sürprizi yaptı.Altun, Duman'a doğum günü pastası keserek, doğum günü kutladı.



Selim'de vatandaş odaklı hizmet yaptıklarının altını çizen AK Partili Belediye Başkanı Coşkun Altun, ilk belediye başkanlığı süresinde ilçenin çehresini değiştirdi. İlçe de hayata geçirdiği projelerle taraflı tarafsız herkesin sevgisini kazanan Başkan Coşkun Altun, 2020 inşaat sezonunda ilçede devam eden projeleri tamamlayarak vatandaşların hizmetine sunacaklarını kaydetti



Başkan Coşkun Altun, Hacı Duman'a sağlıklı ve sıhhatli uzun ömürler dileklerinde bulundu. Daha sonra esnaf ziyaretine devam etti. Selim Belediye Başkanı Coşkun Altun, esnafın sorunlarını dinledi, sorunlarının çözüm noktasında ilgili birim müdürlerine talimat verdi. - KARS

Kaynak: İHA