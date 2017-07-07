Ak Partili Başkanlar Keban'da
Elazığ'da düzenlen AK Parti 6. Bölge İl Başkanları toplantısı programı kapsamında 9 il başkanı Keban ilçesini gezdi.
Elazığ'da düzenlen AK Parti 6. Bölge İl Başkanları toplantısı programı kapsamında 9 il başkanı Keban ilçesini gezdi.
AK Parti Elazığ İl Başkanlığınca organize edilen geziye, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Saadettin Aydın, Elazığ İl Başkanı Ramazan Gürgöze, Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Akar, Van İl Başkanı Zahir Soğanda, Batman İl Başkanı Diyaettin Uçar, Hakkari İl Başkanı Nurettin Fırat, Muş İl Başkanı Namık Ergin, Tunceli İl Başkanı Fatih Tek, Siirt İl Başkan Fuat Özgür Çalapkulu katıldı.
Başkanlar, ilçe girişinde Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı ve AK Parti İlçe Başkanı Ömer Kaya tarafından karşılandı.
Belediye Başkanı Atlı, il başkanlarını ilçede görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.