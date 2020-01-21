AK Partili başkan, Rahşan Ecevit hakkındaki skandal yoruma açıklık getirdi
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AK Partili başkan, Rahşan Ecevit hakkındaki skandal yoruma açıklık getirdi

Korgan Belediye Başkanı Tuncay Kiraz, sosyal medya hesabından Rahşan Ecevit'in vefatı ile ilgili bir paylaşımın altına "Ateşi bol olsun inşallah" şeklinde yorum yaptığı iddialarını yalanlayarak "Ben değil, belediye çalışanı yaptı" ifadesini kullandı.

21.01.2020 09:02 | Son Güncelleme: 21.01.2020 09:11
AK Partili başkan, Rahşan Ecevit hakkındaki skandal yoruma açıklık getirdi

Belediye Başkanı 'ın sosyal medya hesabından 'in vefatı ile ilgili bir paylaşımın altına "Ateşi bol olsun inşallah" yorumu yapılması büyük tepki çekti. Kiraz'dan paylaşımla ilgili açıklama geldi.

BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Ordu'nun Korgan ilçesi Belediye Başkanı Tuncay Kiraz'ın sosyal medya hesabından Rahşan Ecevit'in vefatı ile ilgili bir paylaşımın altına "Ateşi bol olsun inşallah" yorumu yapılması büyük tepki çekti.

Korgan Belediye Başkanı Tuncay Kiraz

AÇIKLAMA GELDİ

Belediye Başkanı Kiraz, paylaşımın ortaya çıkmasının ardında bir açıklama yaptı. Kiraz açıklamasında, "Bizim inancımızda vefat edenler hayırla anılır. Rahşan Ecevit Hanfendinin vefatı nedeni ile Bld. basında çalışan birinin kabul edilemez yorumunu öğrenir öğrenmez yorumu kaldırtıp ilgili hakkında soruşturma açmış bulunmaktayım. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım ve açıklama;


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: AK Partili başkan, Rahşan Ecevit hakkındaki skandal yoruma açıklık getirdi
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