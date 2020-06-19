AK Partili Aydın'dan HDP'nin yürüyüşüyle ilgili değerlendirme AK Parti Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, HDP'nin yürüyüşüne ilişkin, "Dört işçi kardeşimizi şehit ettiler, dokuz evlat yetim kaldı.

AK Parti Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, HDP'nin yürüyüşüne ilişkin, "Dört işçi kardeşimizi şehit ettiler, dokuz evlat yetim kaldı. Eğer HDP demokrasi ve barış adına samimi ise önce bu masumlar için yürüyüş düzenlesin." dedi.

Aydın, Kahta ilçesinde yapımı devam eden spor kompleksi inşaat alanını ziyaret ederek, çalışmaları yerinde inceledi.

Daha sonra açıklamalarda bulunan Aydın, memlekete ve millete hizmet için görev yaptıklarını söyledi.

Terör örgütü PKK ve onun siyasi destekleyicilerinin ise yıkım için çalıştığını ifade eden Aydın, şöyle devam etti:

"En son dört işçi kardeşimizi şehit ettiler, dokuz evlat yetim kaldı. Eğer HDP demokrasi ve barış adına samimi ise önce bu masumlar için yürüyüş düzenlesin. Önce Aybüke öğretmenler, Necmettin öğretmenler için teröre karşı bir yürüyüş yapsın. Biz o zaman onlara inanabiliriz. Elinde silahla asla demokrasi hiçbir zaman bağdaşmaz. ya demokrasiden yana tavır takınacaksınız ya da terörden yana. ya silah diyeceksiniz ya siyaset diyeceksiniz. Hem siyaset hem silahların gölgesinde bu iş olmaz. Dolayısıyla PKK terör örgütü ile aralarına mesafe koyarak, onları lanetleyerek, gerçek anlamda halkın sorununa çare arıyorlarsa sokaklarda değil TBMM'de siyaset yapmaları, halkın sorununa orada çare bulmaları gerekiyor."

HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven ve HDP Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları'nın milletvekilliklerinin düşürülmesi sonrası partinin aldığı yürüyüş kararını hatırlatan Aydın, "Kim olursa olsun devletin güvenliği aleyhine suç işliyorsa, terör örgütüyle birlikte hareket ediyorsa tabi bu suçun karşılığında ceza neyse o cezayı alır. Onu bahane ederek veya başka bahanelerle öyle sokakta adalet arayışına kimse çıkmasın, kimseyi de inandıramaz." dedi.

Aydın, bölge halkına en büyük zulmü terör örgütü PKK'nın yaptığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA