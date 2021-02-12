AK Parti Zonguldak İl Başkanlığına yeniden seçilen Zeki Tosun, mazbatasını aldı
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AK Parti Zonguldak İl Başkanlığına yeniden seçilen Zeki Tosun, mazbatasını aldı

12.02.2021 16:59 | Son Güncelleme: 12.02.2021 17:02
AK Parti Zonguldak İl Başkanlığına yeniden seçilen Zeki Tosun, mazbatasını aldı

AK Parti Zonguldak İl Başkanlığına yeniden seçilen Zeki Tosun'a mazbatası verildi.

AK Parti Zonguldak İl Başkanlığına yeniden seçilen Zeki Tosun'a mazbatası verildi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantıyla 8 Şubat'ta katıldığı AK Parti Zonguldak 7. Olağan İl Kongresi'nde yeniden AK Parti İl Başkanı seçilen Tosun, mazbatasını Zonguldak Adliyesi'ndeki il seçim kurulundan aldı.

Tosun, mazbatasını aldıktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, coşkulu bir kongreyi geride bıraktıklarını söyledi.

Kongrede kendilerini yalnız bırakmayanlara teşekkür eden Tosun, "Bugün mazbatamızı aldık. Öncelikle yeni seçilen yönetim kurulu arkadaşlarıma hayırlı uğurlu olsun. Üçüncü kez il başkanı olarak inşallah 2023'e kadar yeni yönetimimizle beraber çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yönetimimiz 30 kişiydi şimdi yönetim kurulumuzda 40 arkadaşımız var. Genç bir yönetimimiz var. İnşallah bu yönetimle beraber bundan sonra kent için güzel şeyler yapmak için göreve geldik." diye konuştu.

"Zonguldak için birlik ve beraberlik içinde çalışacağız." diyen Tosun, "Her geçen gün şehrin çehresi değişiyor. Her yer şantiye alanına döndü. Sadece Zonguldak değil Kozlu ve Kilimli ilçelerimiz de aynı. Bütün bölgelerimizde çalışmalar var. Merkezi hükümetimizin yaptığı çalışmalar var. Kısacası Zonguldak 2023'e giden bu yolda güzel işler yapmaya devam edecek. Bizler de yapılan çalışmaların bir nebze parçası olacağız." ifadelerini kullandı.

Mazbata törenine, il ve ilçe teşkilat üyeleri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seçkin Kırarslan

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