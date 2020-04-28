AK Parti Zara Gençlik Kolları Kur'an-ı Kerim, Türk bayrağı ve maske dağıttı AK Parti Zara Gençlik Kolları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilçe merkezinde ev ziyaretlerinde bulunarak, çocuklara Kur'an-ı Kerim, Türk bayrağı ve maske dağıtımı yaptı.

AK Parti Zara Gençlik Kolları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilçe merkezinde ev ziyaretlerinde bulunarak, çocuklara Kur'an-ı Kerim, Türk bayrağı ve maske dağıtımı yaptı. AK Parti Zara Gençlik Kolları Başkanı Yusuf Kırkgöz, "Paylaşmanın ve hediyeleşmenin, kardeşliğin en güzel yaşandığı ramazan ayını idrak etmemiz vesilesiyle ve Kovid-19 salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan çocuklarımızı ziyaret ederek Kur'an-ı Kerim, Türk bayrağı ve maske hediye ettik." dedi. Ramazan ayı içerisinde hane ziyaretlerine devam edeceklerini belirten Kırkgöz, salgına karşı tedbirler kapsamında gerekli ihtiyaçları da vatandaşlara ulaştırmaya çalışacaklarını ifade etti. Kaynak: AA