AK Parti Yunusemre'den istifa iddialarıyla ilgili açıklama

AK Parti Yunusemre İlçe Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Ahmet Aydoğan, AK Parti'den 55 kişinin istifa ederek İYİ Parti'ye geçtiği iddialarıyla ilgili "Partimizden istifa edilmesi bir kenara dursun son bir ay içerisinde Yunusemre İlçe Başkanlığımıza başvurarak üye olmak isteyen ve üyelikleri gerçekleştirilen 200'ün üzerinde gönüldaşımız vardır" dedi.

AK Parti Yunusemre İlçe Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Ahmet Aydoğan, geçtiğimiz günlerde bazı haber sitelerinde yer alan 55 kişinin AK Parti'den istifa ederek İYİ Parti'ye geçtiği iddialarıyla ilgili olarak açıklama yaptı. Yayınlanan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirten Aydoğan, "Geçtiğimiz günlerde bazı haber sitelerinde kaynağı nereden geldiği belli olmayan ve 55 kişinin partimizden istifa edip İYİ Parti'ye geçtiği iddiasıyla hayal ürünü olan bir haber yayınlanmıştır. Bu haber baştan aşağıya yalandır. Bu gibi haberlerin daha önceki dönemlerde de yapıldığını biliyor fakat dünyada ve ülkemizde Covid-19 diye bilinen pandemi sürecinden geçtiğimiz dönemlerde bu partinin bizleri çekmek istediği siyasi çukura düşmemek adına cevap verilmemiştir. Fakat bu tip mesnetsiz haberlerin arkası kesilmeyeceğini düşünerek cevap verme zaruriyeti doğmuştur. Söz konusu haberdeki kişilerin partimize üyelikleri olmadığı ve bu toplantıyı organize ettiği söylenen, plaket verilen şahıs Yunusemre ilçe sınırlarımızda ikamet etmediği gibi ne şimdi ne de geçmiş dönemlerde partimize üyeliği bulunmamaktadır. Ayrıca tarafımıza gelen bilgiler ışığında söz konusu toplantıdaki kişilerin büyük bir kısmının İyi Parti yöneticisi olduğu söylenmektedir. Kaldı ki partimizden istifa edilmesi bir kenara dursun son bir ay içerisinde Yunusemre İlçe Başkanlığımıza başvurarak üye olmak isteyen ve üyelikleri gerçekleştirilen 200'ün üzerinde gönüldaşımız vardır. Bu haberde yaratılmak istenen algınında amaçlarının da farkındayız" dedi.

"Bu haberin yapılmasını kamuoyumuzun takdirine bırakıyoruz"

Aydoğan sözlerine şöyle devam etti: "Söz konusu partinin Yunusemre ilçe sınırlarımızda mahalle temsilcisi ve sandık görevlisi bulmakta güçlük çektiği bilinirken bu haberin yapılmasını kamuoyumuzun takdirine bırakıyoruz. Muhalefet partisinin tüzel kişiliğinde yöneticilerine, tavsiyemiz odur ki; dürüst, yalansız ve samimi siyaset yapmalarının hem kendilerine hem de şehrimizin ve memleketimizin refahına fayda sağlayacağını bildirmek isteriz. Aksi halde feraset sahibi olan milletimiz 19 yıldır olduğu gibi yine sizleri sandığa gömecektir. Yazının içeriğinde söz konusu partinin ilçe başkanının yaptığı söylenen açıklamalar ise son derece talihsizdir. Maalesef yalanı siyaset haline getirmiş bir muhalefet anlayışının tezahürüdür. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde AK Partimizin 19. kuruluş yıldönümünü kutladığımız bugünlerde; yerel yönetimlerimizden, merkezi hükümetimize kadar tüm icraatlarımıza vatandaşlarımız nezdinde de teveccüh gösterilmiş ve girmiş olduğumuz tüm seçimlerde ezici çoğunlukla galibiyete ulaşılmıştır. Muhalefet partilerinin de kompleksinin asıl sebebi budur" - MANİSA

Kaynak: İHA