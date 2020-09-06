AK Parti Yüksekova ilçe kongresi yapıldı
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AK Parti Yüksekova ilçe kongresi yapıldı

AK Parti Yüksekova İlçe Başkanlığının 7. Olağan Kongresi, ilçedeki Mesleki Teknik Anadolu Lisesi halı sahasında gerçekleştirildi.

06.09.2020 21:51 | Son Güncelleme: 06.09.2020 21:56

AK Parti Yüksekova İlçe Başkanlığının 7. Olağan Kongresi, ilçedeki Mesleki Teknik Anadolu Lisesi halı sahasında gerçekleştirildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerinin alındığı kongrede, Fatih Arslan ilçe başkanlığına seçildi.

AK Parti Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür, yaptığı konuşmada, AK Parti'nin girdiği her seçimden alnının akıyla çıktığını söyledi.

Yüksekova halkına AK Parti'ye verdikleri destekten dolayı teşekkür eden Gür, ilçe kongresinin hayırlara vesile olmasını diledi.

Kongreye, AK Parti Doğu Anadolu Teşkilat Bölge Koordinatörü Alaattin Parlak, Milliyetçi Hareket Partisi Hakkari İl Başkanı Fatih Özbek, Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar, Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, Derecik Belediye Başkanı Ekrem Çetinkaya, Durankaya Belde Belediye Başkanı İsmail Demirci, Esendere Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, Büyükçiftlik Belde Belediye Başkanı İsmail Rüştü Zeydan, Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Abdurrahman Pınar ve partililer katıldı.

AK Parti Yüksekova ilçe kongresi yapıldı

Kaynak: AA

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