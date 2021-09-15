AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Yaman, Bulanık'ta

AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Cemil Yaman, Muş'un Bulanık ilçesinde bir dizi ziyaretlerde bulundu.

AK Parti İl Başkanı İbrahim Avcı ve parti yönetimiyle ilçeye gelen Yaman, Bulanık Belediyesini ziyaret etti.

Yaman, burada Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi'den yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyaretin ardından Yaman ve beraberindeki heyet, AK Parti İlçe Başkanlığı'na geçti.

Yaman, burada yaptığı konuşmada, AK Parti'nin klasik bir parti olmadığını söyledi.

"AK Parti medeniyetimizin 21. yüzyıldaki temsilcisidir." diyen Yaman, şöyle konuştu:

"AK Parti, derdi davası, tasası ve sevdası millet olan, 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' şiarıyla yola çıkan, merkeze halkını koyan bir sevdadır. Bu ülkenin Kürt'üyle, Türk'üyle, Çerkez'iyle, Laz'ıyla, Alevi ve Sünni'siyle birbirinden farkı yoktur. Biz tek bir milletiz. Kimsenin kimseyle sorunu yoktur. AK Parti iktidara gelmeden önce Kürtçe müzik çalmak yasaktı. Biz bu yola çıkarken ülkemizin yaşanabilir hale getireceğiz dedik ve bu huzuru Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başardı. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan coğrafyamız için büyük bir fırsattır. Bizim derdimiz ve sevdamız bu millettir. Bizim için mevkilerin ve makamların hiç bir önemi yoktur. Bizim gerçek kahramanlarımız AK Parti'ye gönül veren dava arkadaşlarımızdır."

Yaman, "Parlamentoda en çok Kürtçe konuşan milletvekili benim, HDP'liler değildir. Gebze'de tek milletvekili benim kimse şimdiye kadar önüme gelip neden Kürtçe konuşuyorsun dememiştir. Ben Kürt'üm ve Kürtçe konuşuyorum. Onun için tek milletiz." dedi.

AK Parti İl Başkanı İbrahim Avcı da göreve geldiği günden beri ilçeleri ziyaret ederek çözüm odaklı çalışmalar yürüttüklerini belirtti.