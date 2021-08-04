AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı İnci'den Havza'ya ziyaret

AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Ali İnci, Havza Belediyesini ziyaret etti.

AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Ali İnci, Havza Belediyesini ziyaret etti.

Bir dizi programa katılmak üzere Samsun'da bulunan İnci, beraberindekilerle Havza Belediyesini ziyaret ederek Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ile AK Parti İlçe Başkanı Kadir Kayan ile bir süre görüştü.

Özdemir, Havza Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar, ve projeler hakkında İnci ve beraberindekilere bilgiler aktardı.

Özdemir ve Kayan'a çalışmalarından ötürü teşekkür eden İnci, 2023 hedefleri doğrultusunda yerel yönetimlerin çalışmalarının ve vatandaşla temaslarının çok önemli olduğunu vurguladı.

Ziyaretin sonunda İnci'ye semaver hediye edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Uyaroğlu