AK Parti, Yerel Seçimlerde İzmir'de Nükhet Hotar'ı Aday Gösterebilir

31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde AK Parti'de İzmir için Nükhet Hotar'ın adı geçerken, CHP'de kadın bir adayın ismi geçmiyor.

Hürriyet yazarı Fatih Çekirge, "İzmir'e kadın aday" başlığıyla yayımlanan yazısında "Aziz Kocaoğlu'ndan sonra elbette aday isimleri çıkıyor" ifadesini kullandı.

"HEP ERKEK"

"CHP için Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, Narlıdere Belediye Başkanı Abdül Batur. Murat Bakan. Kamil Okyay Sındır. Mehmet Ali Susam. Ve Alaattin Yüksel. Dikkat edin. Hep erkek" diyen Çekirge, şöyle devam etti:

"NÜKHET HOTAR'IN ADI GEÇİYOR"

"Peki kadınların bu kadar etkin olduğu bir şehirde neden bir kadın aday çıkmaz? İzmir'deki bütün sosyal etkinliklerde kadın öncülüğü vardır. Ama şehri yönetmeye gelince aday yok. Gerçi AK Parti için Nükhet Hotar adı geçiyor."

Nükhet Hotar

CHP'DE KADIN ADAY İSMİ GEÇMİYOR

"Ama CHP'de bir tek kadın aday adı kulislerde gözükmüyor. Şaşırtıcı değil mi? Bana göre artık çıkacak. Bekliyorum."