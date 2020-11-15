AK Parti Yenimahalle İlçe Başkanlığına Abdülkadir Aydoğan yeniden seçildi
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AK Parti Yenimahalle İlçe Başkanlığına Abdülkadir Aydoğan yeniden seçildi

15.11.2020 18:29 | Son Güncelleme: 15.11.2020 18:32
AK Parti Yenimahalle İlçe Başkanlığına Abdülkadir Aydoğan yeniden seçildi

AK Parti Yenimahalle İlçe Başkanlığına Abdülkadir Aydoğan seçildi.

AK Parti Yenimahalle İlçe Başkanlığına Abdülkadir Aydoğan seçildi.

AK Parti Yenimahalle İlçe 7. Olağan Kongresi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri dikkate alınarak GİMAT'ta bir otelde gerçekleştirildi.

Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan, kongrede yaptığı selamlama konuşmasında, AK Parti'nin Ankara'daki ilçe kongrelerini başarıyla tamamlandığını ve üye sayısını yükselttiğini belirterek, İl Başkanı Hakan Han Özcan'a teşekkür etti.

Özcan da Sincan'da başlayan ilçe kongre sürecinin Yenimahalle kongresiyle tamamlandığını ifade ederek, tüm il, ilçe ve mahalle teşkilatlarına gayretlerinden dolayı teşekkür etti.

Kongrede, tek aday ve listeyle gidilen seçimlerde mevcut başkan Abdülkadir Aydoğan, yeniden ilçe başkanı oldu.

Kongreye, AK Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç, AK Parti Ankara Milletvekilleri Zeynep Yıldız, Arife Polat Düzgün, Emrullah İşler, Orhan Yegin, Nevzat Ceylan, Hacı Turan, AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Başkanı Burak Yıldız, MHP Yenimahalle İlçe Başkanı Dursun Dinçer ile partililer katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Ali Toruntay

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