AK Parti Yenice İlçe Başkanı Faruk Günay oldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

AK Parti Yenice İlçe Başkanı Faruk Günay oldu

03.10.2020 17:16 | Son Güncelleme: 03.10.2020 17:21
AK Parti Yenice İlçe Başkanı Faruk Günay oldu

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde gerçekleştirilen AK Parti Yenice İlçe Başkanlığı 7. Olağan Kongresinde başkanlığa Faruk Günay seçildi.

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde gerçekleştirilen AK Parti Yenice İlçe Başkanlığı 7. Olağan Kongresinde başkanlığa Faruk Günay seçildi.

Yenice ilçesinin Park Yenice Düğün Salonunun bahçesinde gerçekleştirilen kongreye; AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, 27. dönem Isparta Milletvekili ve Çanakkale İl Koordinatörü Mehmet Uğur Gökgöz, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, Yenice Belediye Başkanı Veysel Acar, Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Kalkım Belediye Başkanı İbrahim Taşkın, Yenice AK Parti İl Genel Meclis Üyeleri Hilmi Ünal ve Oktay Arslan ile partililer katıldı.

Kongrede divan başkanlığını 27. Dönem Isparta Milletvekili ve Çanakkale İl Koordinatörü Mehmet Uğur Gökgöz yaptı. Faaliyet ve denetim raporları, gelir gider cetvelleri okundu. Protokol konuşmalarının ardından tek listenin katıldığı Yenice AK Parti 7. Olağan Kongresinde Faruk Günay ilçe başkanlığına seçildi.

Yönetim Kurulu listesi şu isimlerden oluştu: Mustafa Gündoğan, Hüseyin Turna, Mehmet Ali Demir, Musa İnal, Engin Oral, Erkan Şen, Tahir Çanlı, İslam Akın, Mustafa Ceylan, Ahmet Demir, Abdullah Hüseyin Güngör, Mehmet Kadir Binzet, Ayşegül Ay ve Gülşen Kaymak - ÇANAKKALE

AK Parti Yenice İlçe Başkanı Faruk Günay oldu
AK Parti Yenice İlçe Başkanı Faruk Günay oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Mustafa Şentop Fahrettin Koca Binali Yıldırım Abdulhekin Ayhan
Magazin Hülya Avşar Buğra Gülsoy Çağatay Ulusoy Kenan İmirzalıoğlu
Spor Samatta Ali Palabıyık Rıza Çalımbay Steven Gerrard Robert Prosinecki
Daha Fazla Ateş Otomobil Ermenistan Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: AK Parti Yenice İlçe Başkanı Faruk Günay oldu - Çanakkale
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.10.2020 17:32:58. #1.15#
title