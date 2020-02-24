AK Parti Yenice 7.Olağan ilçe kongresi gerçekleştirildi

24.02.2020 12:36 | Son Güncelleme: 24.02.2020 12:36

AK Parti Yenice 7. Olağan ilçe kongresi yapıldı. Kongrede yapılan seçimde 415 delege oyu ile Erdal Yirmibeş ilçe başkanlığına seçildi.



Yenice Orman İşletmesi salonunda yapılan kongreye, AK Parti Bursa Milletvekili ve Karabük Koordinatörü Mustafa Esgin, AK Parti Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş,, İl Genel Meclis Başkanı Hasan Yıldırım, Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul, Ovacık Belediye Başkanı Yakup Narter, AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz ve teşkilat mensupları katıldı.



Kongrede konuşan İl Başkanı Av. İsmail Altınöz, Kongrelerin AK Parti'nin bayram günleri olduğunu belirterek, " Kadroların yenilendiği yorulan koşucuların dinamik, hevesli istekli kadrolara teslim ettiği bir değişim günleridir. Bizim Teşkilatımızda görevi bırakan hiçbir zaman üzülmediği gibi görevi devir alanlarda da herhangi bir şımarıklık, herhangi bir kibir olmaz. Yenice doğal ve çevre kirliği yok, neşe, huzur, mutluluk ararsan çok, insanı merttir gözü tok, Yenicenin havası suyu yeşili farklı Yeniceli ne kadar övünse haklı. Yenicenin insanı merttir, candır." dedi.



Karabük Koordinatörü ve Bursa Milletvekili Dr. Mustafa Esgin ise AK Parti'nin, 10,5 milyona yakın üye sayısıyla Türkiye'nin en fazla üyeye sahip partisi olduğunu kaydetti.



Esgin, " Dünyada başka bir örneği yok. 1 milyonu aşan genç ve 4 milyon 700 bini aşan kadın üye sayısıyla bu alanlarda da rakipsiz durumdayız. Üye sayımız, toplam seçmenin yüzde 19 gibi önemli bir oranına ulaşıyor. Fakat bu yeterli değil. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde amacımız, 83 milyon insanımızın her bir ferdini bu büyük ailenin bir parçası haline getirmektir. Ülkemizde, şehrimizde, ilçemizde, mahallemizde herkesin gönlünü kazanmadan ve orada kalıcı hale gelmeden kendimizi görevimizi yerine getirmiş sayamayız. Bu kutlu davada yol alan ak kadrolar olarak, Türkiye'nin büyümesi, güçlenmesi, her alanda hedeflerimize doğru ilerlemesi için gece-gündüz çalışıyoruz. Yorulmadan, dinlenmeden, durmak yok yola devam anlayışıyla çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü AK Partinin davası, Türkiye'nin davasıdır" dedi.



"Filyos Limanı Hizmete Giriyor"



AK Parti Genel Merkez Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Mehmet Ceylan, " Türkiye'de hükümet programına giren 3-5 endüstri bölgesinden biri Filyos endüstri bölgesi oluyor. Endüstri bölgesiyle burada temiz ve çok çeşitli sanayiler kurulacak. Şimdi Zonguldak Valiliğinde talepler toplanıyor. Şimdiden birçok sanayi kuruluşu ve holdingler burada sanayi tesisi kurmak için yer talep ediyor. İlgili Bakanlık onlardan seçim yapacak. Müteşebbis heyet de kuruldu. İnşallah bunlarla birlikte bölgenin ekonomisi ve kalkınması giderek hızlanacak."



Filyos Limanı'nın Orta Anadolu ve Karadeniz için bir çıkış limanı olacağını vurgulayan Ceylan, "Karadeniz'den doğru Tuna Nehri boyunca Orta Avrupa'ya kadar uzanan gemiler buradan yükünü alacak. Bu açıdan son derece önem arz eden bir liman ve endüstri bölgesi. Filyos Limanı ve endüstri bölgesi, sizlerin duası ve destekleriyle AK Parti hükümetimizin bölgemize kazandıracağı hizmetlerden birisi olacak." diye konuştu.



Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, kendileri için önümüzdeki dönemde en önemli imtihanın 2023 imtihanı olduğuna vurgu yaparak, "İnşallah bu imtihanı başarı ile verebilirsek Allah'ın izniyle ondan sonraki zamanlar milletimizin ufkunun açılacağı zamanlar olacaktır. Bu büyük yürüyüşte desteğinize, duanıza ve katkınıza ihtiyacımız var." şeklinde konuştular.



AK Parti Yenice İlçe Başkanlığına tek aday olan Erdal Yirmibeş de bir konuşma yaparak Yenice'nin doğalgaz, organize sanayi bölgesi gibi beklentilerini getirmeye gayret edeceklerini söyledi.



Kongrede delegelerin kullandığı oy ile Erdal Yirmibeş Başkanlığında yeni ilçe yönetimi şu isimlerden oluştu; Adem Genç, Ahmet Mısırlı, Aykut Hacıyirmibeşoğlu, Fahri Çanakçı, Gülber Ekmekçi, Hasan Cıbır, Kadir İnam, Mehmet Sinan Ören, Metin Cıbır, Muhammet Demirci, Sabri Kökçü, Songül Kızılsu, Şefik Kırık ve Umut Karadayı." - KARABÜK

Kaynak: İHA