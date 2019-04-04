AK Parti Yalova Merkezdeki 245 Sandığa İtiraz Etti

Ak Parti Yalova İl Teşkilatı, Yalova'da 245 sandıkta kullanılan 65 bin 51 oyun yeniden sayılması için Yalova İl Seçim Kurulu'na itirazda bulundu. AK Parti Yalova İl Başkanı Muğlim Bağatar, "Oylar sayılınca büyük ihtimalle sonuç değişecektir" dedi.

AK Parti Yalova İl Teşkilatı, İl Seçim Kurullarına itiraz süresinin tamamlanmasına az bir süre kala seçimlerin sonucuna itirazda bulundu. Ak Parti Yalova İl Başkanı Muğlim Bağatar, AK Parti Yalova Milletvekilleri Ahmet Büyükgümüş ve Meliha Akyol ile AK Parti Yalova Belediye Başkan adayı Yusuf Ziya Öztabak'la birlikte adliyeye gelen Ak Parti ekibi, İl Seçim Kurulu'na itiraz dilekçelerini ilettiler. Bağatar, "Önceki günkü itirazımız neticesinde Merkez İlçe Seçim Kurulu tarafından bize teyit edilen 613 oy farkı yapılan inceleme ve değerlendirmeler neticesinde gerek maddi hatalar ve gerekse 5 sandığın açılarak oyların tamamının, geri kalan 64 sandıkta ise sadece geçersiz oyların sayılması neticesinde fark şu anda 305 oya indi. Bu da şunu gösteriyor ki 245 sandıktan sadece 5 tanesinin açılması ile 613 olan fark şu anda yarının altına inmiş ve 305 rakamına gelmiştir. İl Seçim Kurulu'na sandıklarının tamamının yeniden sayılması için itirazda bulunduk. Diğer sandıklar da sayıldığında büyük ihtimalle seçimin sonucu değişecektir" dedi.

"Halkın bize verdiği oyun peşindeyiz"

AK Parti Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş ise, halkın kendilerine verdiği oya sahip çıktıklarını dile getirdi. Büyükgümüş, "Biz burada hakkın, hukukun, vatandaşın bize verdiği oyun peşindeyiz. Bununla ilgili bir çalışma yürütüyoruz. Maalesef tecrübeli siyasetçiler olmalarına rağmen bazı arkadaşlarımızın oyların tamamının sayıldığı, buna rağmen bu durumun ortaya çıktığı yönünde bir beyanı oldu. Bunu düzeltmek istiyorum. Sadece 5 sandık ve geçersiz oyların da yüzde 20'si sayıldı. 613 olarak ilan edilen fark 305'e düştü" şeklinde konuştu.

"İstanbul'da yaşananlar Yalova'da da yaşanıyor"

AK Parti Yalova Belediye Başkan adayı Yusuf Ziya Öztabak ise, İstanbul seçimlerine de işaret ederek, "İstanbul ilinde cereyan eden bütün benzer hadiseler burada da söz konusu. Maddi hatalar ve geçersiz oyların yüksek oluşu söz konusu. Sandıkların çok azı açıldığı halde neticenin nereye geldiğini gördük" dedi.

AK Parti hukukçuları itirazın kabul edilip edilmeyeceğinin yarın saat 17: 00'ye kadar netleşeceğini dile getirdiler. - YALOVA

Kaynak: İHA