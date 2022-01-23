AK Parti Yalova İl Gençlik Kolları üyeleri, 'İyi Ki Varsın Eren' filmini izledi - Haberler
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AK Parti Yalova İl Gençlik Kolları üyeleri, 'İyi Ki Varsın Eren' filmini izledi

AK Parti Yalova İl Gençlik Kolları üyeleri, 'İyi Ki Varsın Eren' filmini izledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

AK Parti Yalova İl Gençlik Kolları Yeni Seçmen Birimi üyeleri, "Kesişme: İyi ki Varsın Eren" adlı filmi birlikte izledi.

YALOVA (İHA) - AK Parti Yalova İl Gençlik Kolları Yeni Seçmen Birimi üyeleri, "Kesişme: İyi ki Varsın Eren" adlı filmi birlikte izledi.

Sinema etkinliğine, Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, AK Parti İl Başkanı Muğlim Bağatar, Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Şahin, İl Gençlik Kolları Başkanı Emirhan Balkaya da katıldı. Etkinlikle ilgili açıklama yapan İl Gençlik Kolları Başkanı Balkaya, "İl Gençlik Kolları Yeni Seçmen Birimi ve ilk defa oy kullanacak kıymetli kardeşlerimizle birlikte Kesişme: İyi ki Varsın Eren filmini izledik. İl Başkanımız Muğlim Bağatar'a Gençlik Kolları ailemize yeni katılan kardeşlerimizin üyelik formlarını takdim ettik. Belediye Başkanımız Mustafa Tutuk ve Belediye Başkan Yardımcımız Fatih Şahin ile sohbet etme fırsatı bulduk. Programın hazırlanmasında emeği geçen Yeni Seçmen Birim Başkanımız Mert Ali Pelvanlar'a ve yönetim kurulu üyelerimize çok teşekkür ederiz" dedi. - YALOVA

AK Parti Yalova İl Gençlik Kolları üyeleri, 'İyi Ki Varsın Eren' filmini izledi

AK Parti Yalova İl Gençlik Kolları üyeleri, 'İyi Ki Varsın Eren' filmini izledi

AK Parti Yalova İl Gençlik Kolları üyeleri, 'İyi Ki Varsın Eren' filmini izledi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Mustafa Tutuk, gençlik, Seçmen, Yalova, Politika, Haber

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