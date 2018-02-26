AK Parti Yakakent İlçe Kongresi

AK Parti Yakakent İlçe Başkanlığı görevine Ahmet Günel seçildi.

AK Parti Yakakent İlçe Başkanlığı 6. Olağan Kongresi, ilçedeki bir düğün salonunda yapıldı.

Tek listeyle gidilen kongrede 412 delegenin 300'ünün oyunu alan Günel, AK Parti Yakakent İlçe Başkanlığına seçildi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, kongrede yaptığı konuşmada, AK Parti'nin büyük bir aile olduğunu dile getirerek, "Ülkemiz zor bir zamandan geçiyor. Birlik ve beraberliğe en çok ihtiyacımız olan bir dönemdeyiz. Devletimizin işlerinde milletimizin hizmetinde daha verimli olmalıyız. Mehmetçikimiz terörist guruplarla mücadele ederken bizler onların gözünün arkada kalmaması için daha çok çalışmalıyız." dedi.

Kongreye, AK Parti Samsun milletvekilleri Akif Çağatay Kılıç, Hasan Basri Kurt, Orhan Kırcalı, AK Parti Samsun İl Başkanı Hakan Karaduman ve ilçe belediye başkanları da katıldı.