AK Parti ve MHP'nin anket rakamlarını veren İYİ Partili vekilden iddialı çıkış: Geliyoruz
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AK Parti ve MHP'nin anket rakamlarını veren İYİ Partili vekilden iddialı çıkış: Geliyoruz

13.03.2021 21:18 | Son Güncelleme: 13.03.2021 21:31

İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, uluslararası bir kuruluş adına yapılan anketin rakamlarını paylaştı. AK Parti ve MHP'nin oy oranlarını veren Çıray, kendi partisine ilişkin ise, "Sadece İYİ Parti geliyor demekle yetinelim" dedi.

İYİ Partili vekil Aytun Çıray, uluslararası bir kuruluş adına yapılan anketin verilerini sosyal medyadan paylaştı.

Telefonla yapılan anketlerde katılımcıların doğru yanıt veremediğini belirten Aytun Çıray, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Şu anda tüm anketler telefonla yapılıyor. Millet fişleneceğinden korkarak doğru yanıt veremiyor. Ama uluslararası bir kuruluş adına yapılan yüz yüze çalışmadaki gözlemsel verilere göre... AKP %17-20 MHP %4-6 Diğerlerine gelince.. Sadece İYİ Parti geliyor demekle yetinelim."

AK Parti ve MHP'nin anket rakamlarını veren İYİ Partili vekilden iddialı çıkış: Geliyoruz
AK Parti ve MHP'nin anket rakamlarını veren İYİ Partili vekilden iddialı çıkış: Geliyoruz

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.3.2021 21:33:39. #1.16#
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