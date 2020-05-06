AK Parti ve MHP İzmir teşkilatlarından örnek davranış
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AK Parti ve MHP İzmir teşkilatlarından örnek davranış

AK Parti ve MHP İzmir teşkilatlarından örnek davranış
06.05.2020 01:03 | Son Güncelleme: 06.05.2020 01:06

AK Parti ve MHP İzmir teşkilatı üyeleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kan stokları tükenen Türk Kızılay'a destek için kan bağışı kampanya başlattı.

AK Parti ve MHP İzmir teşkilatı üyeleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kan stokları tükenen Türk Kızılay'a destek için kan bağışı kampanya başlattı.

AK Parti İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ile MHP İl Başkanı Veysel Şahin, teşkilat üyeleriyle birlikte Bornova Meydanı'ndaki Kızılay'ın kan bağış merkezine geldi. Burada Türk Kızılay Ege Bölgesi Kan Merkezi Müdürü Gökay Gök'ten bilgi alan Sürekli ve Şahin, bağışta bulunan vatandaşlara teşekkür etti.

Sürekli, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, Kovid-19 sürecinde birçok sıkıntının yaşandığını ancak Türkiye'nin bu süreci en az sıkıntıyla atlatan ülkelerin başında geldiğini belirtti.

Hastalığın dışında da bazı sıkıntıların yaşandığını ifade eden Sürekli, şöyle konuştu:

"Kan stoklarında sona doğru gelindi. İlk defa sıkıntı yaşanıyor. Vatandaşlarımızı davet ediyoruz. Bu vesileyle de bizler MHP ve AK Parti teşkilatlarımızla kan verme kampanyası başlatıyoruz. Sürecin başında da yine il teşkilatları olarak bir kampanya yapıldı. Kan verme yerlerinde Kızılay tüm izolasyonu sağlamış durumda. Başta AK Parti ve MHP teşkilatlarını davet ediyoruz. Daha sonra da tüm İzmirli hemşehrilerimizi, vatandaşlarımızı Kızılay'a destek olmaya çağırıyoruz. Hiçbir sıkıntı yok. Kovid-19'dan önce olduğu gibi şimdi de rahatlıkla kan verilebilir."

MHP İzmir İl Başkanı Şahin de kan stoklarında sıkıntı olması nedeniyle kampanya yapmaya karar verdiklerini söyledi.

Sıkıntılı, zor günler yaşandığını aktaran Şahin, "Allah bu acıları, sıkıntıları bir daha göstermesin. Zor zamanda bizde Sayın Kerem Ali bey ile anlaşıp buradan düğmeye basalım istedik. Bunu devam ettireceğiz. Sıkıntıyı ortadan kaldırana kadar kampanyamızı sürdüreceğiz." dedi.

"Kızılay'ın kan stokları tükenmiştir"

Ege Bölge Kan Merkezi Bölge Müdürü Gök ise güvenli kan temini programı başladığından bu yana ilk defa Kızılay kan stoklarının bittiğini kaydetti.

Kızılay'ın topladığı kanın yüzde 90'ının askeri birlikler, fabrika, okul, yurt ve üniversitelerden karşıladığını aktaran Gök, şöyle devam etti:

"Kovid-19 nedeniyle ekiplerimiz kan toplayamadığı için sadece birkaç meydan ve sabit merkezde kan bağışı alıyoruz. Bir de vatandaşlarımız bağışıklık sistemini düşürebilir gibi yanlış bir bilgi veya (bana hastalık bulaşır) gibi korkudan ötürü kan bağışında bulunmuyor. Ama acil ve sürekli kan ihtiyacı olan vatandaşın kan ihtiyacı devam etmektedir. Kızılay'ın kan stokları tükenmiştir. Ramazan ayında özellikle vatandaşlarımızı iftardan önce veya sonra kan bağışına bulunmaya davet ediyoruz. Çok zor günlerden geçsek de biz toplum olarak yardımlaşarak bunun da üstesinden geleceğiz. Hepimiz bir gün hasta, hasta yakını olacağız. Hepimizin bu kana ihtiyacı olacak."

Kan bağışında bulunan vatandaşlar da bağışın önemine dikkati çekti.

AK Parti ve MHP İzmir teşkilatlarından örnek davranış

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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