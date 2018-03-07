AK Parti Ürgüp İlçe Teşkilatı Rektör Bağlı'yı Ziyaret Etti

AK Parti Ürgüp İlçe Başkanı Ali Özer, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı'yı ziyaret etti.

AK Parti Ürgüp İlçe Başkanı Ali Özer yönetim kurulu üyeleri ile birlikte, Rektör Prof. Dr. Mazhar Bağlı'yı makamında ziyaret etti. Ziyaretlerinde üniversitenin şehrin her alanda büyük gelişmesine büyük katkı sağladığını belirten Başkan Özer, Rektör ve yönetimine teşekkür etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Başkan Özer ve yönetimine teşekkür eden Rektör Bağlı ise, üniversite olarak eğitim-öğretimin yanı sıra şehrin kalkınmasına ve gelişmesine katma değer sağlamak için çalıştıklarını söyledi. Ayrıca şehrin ve ülkenin kalkınmasına yönelik işbirliği, fikir alışverişinde bulunmanın büyük önem arz ettiğini belirten Bağlı, bu anlamda görüş ve önerilere her zaman açık olduklarını ifade etti. - NEVŞEHİR